На Кальварийской столкнулись три автомобиля: пострадали три человека

Источник материала: Tut.by

Три человека пострадали при столкновении трех автомобилей в столице, сообщили в ГАИ ГУВД Мингорисполкома.





Авария произошла днем 29 января вблизи дома № 21 по улице Кальварийской. По предварительной информации, водитель Volkswagen Polo двигался со стороны улицы Ольшевского в направлении проспекта Пушкина. На пересечении с Тучинским переулком он не справился с управлением и врезался в светофор. От удара автомобиль отбросило на встречку, где он столкнулся с Toyota и Volvo.









В результате ДТП пострадали три человека, их доставили в больницу.

Движение по улице Кальварийской в направлении проспекта Пушкина затруднено. Столичная ГАИ просит водителей учитывать эту информацию при планировании маршрута.