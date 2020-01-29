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На Кальварийской столкнулись три автомобиля: пострадали три человека

29.01.2020 16:45 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Три человека пострадали при столкновении трех автомобилей в столице, сообщили в ГАИ ГУВД Мингорисполкома.


Авария произошла днем 29 января вблизи дома № 21 по улице Кальварийской. По предварительной информации, водитель Volkswagen Polo двигался со стороны улицы Ольшевского в направлении проспекта Пушкина. На пересечении с Тучинским переулком он не справился с управлением и врезался в светофор. От удара автомобиль отбросило на встречку, где он столкнулся с Toyota и Volvo.



В результате ДТП пострадали три человека, их доставили в больницу.

Движение по улице Кальварийской в направлении проспекта Пушкина затруднено. Столичная ГАИ просит водителей учитывать эту информацию при планировании маршрута.

 
 
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Движение по улице Кальварийской в направлении проспекта Пушкина затруднено.
 
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