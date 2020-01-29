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«Только скажи, что еще мы могли бы сделать для вас». Лукашенко направил послание Си Цзиньпину

29.01.2020 15:52 — Разное | Ежедневник  
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Источник материала: Ежедневник

«Только скажи, что еще мы могли бы сделать для вас». Лукашенко направил послание Си Цзиньпину

Президент Беларуси направил Председателю КНР Си Цзиньпину письмо, в котором выразил от себя и белорусов соболезнования семьям умерших от нового короновируса.

В письме белорусский президент отметил, что «тревожные известия о распространении в Китае коронавируса никого не оставили равнодушным в Беларуси».

«От имени белорусского народа и от себя лично выражаю глубокие соболезнования семьям умерших, желаю скорейшего выздоровления всем заболевшим. Мы восхищаемся мужеством китайского народа и высокой эффективностью действий руководства КНР в борьбе с этим новым, не известным ранее опасным заболеванием», - говорится в послании.

Александр Лукашенко отметил, что с чувством солидарности и дружеской поддержки белорусской стороной принято решение направить в Китай гуманитарный груз со средствами индивидуальной защиты и столь востребованными сегодня медикаментами

«Только скажи, что еще мы могли бы сделать для вас. Беларусь всегда будет надежным и преданным другом Великого Китая!» - подчеркнул в послании белорусский лидер.

 
 
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Президент Беларуси направил Председателю КНР Си Цзиньпину письмо, в котором выразил от себя и белорусов соболезнования семьям умерших от нового короновируса.
 
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