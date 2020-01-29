Почему в Каменном Логе нет электронной очереди?

Сегодня на сайте belarusborder.by можно забронировать место в очереди на границе в четырех пунктах пропуска – Брест , Котловка, Григоровщина и Урбаны. Платишь 27 рублей и выбираешь примерное время въезда в пункт пропуска.





Хотя пять лет назад белорусские пограничники именно на Каменном Логе запустили первый сервис электронного бронирования очереди, чтобы границ можно было пройти в заранее запланированное время, без долгих очередей. Однако теперь на Каменном Логе это сделать невозможно.





В республиканском унитарном предприятии «Белтаможсервис» говорят, что эксперимент на Каменном Логе был временным.





«Сейчас вопрос должен решаться не на нашем уровне, -- говорят там. – Должны назначить того, кто сделает в Каменном Логе зону ожидания – это такая специально оборудованная площадка, расположенная перед пунктом пропуска и предназначенная для регистрации транспортных средств в системе электронной очереди, их размещения на безвозмездной основе, а также направления для въезда в пункт пропуска в соответствии с очередностью, установленной системой электронной очереди.





И когда будет готова эта площадка, мы туда поставим систему бронирования. Планы есть, но нет инвестора, который занялся бы этим вопросом и все организовал. Планы есть, но как и когда они будут реализованы – не ясно. Многое зависит от решения Гродненского облисполкома. Как прописано в президентском указе, прежде всего местные власти должны решить этот вопрос.





По поводу Каменного Лога ситуация вообще не очень понятная -- они вроде бы то собирались закрываться на реконструкцию, то не собирались. Вопрос с электронной очередью должен как-то решиться. Но когда – не ясно».





В президентском указе №305 от 2 июля 2015 года «О системе электронной очереди транспортных средств в пунктах пропуска» и следующим за ним постановлении Совета министров прописаны конкретные сроки внедрения электронной системы на пунктах пропуска, но, например, по Каменному Логу они уже давно вышли.













Кстати, созданием зон ожиданий на других пунктах пропуска занимались частные инвесторы (Котловка -- ООО «СНТ-инвест»), Григоровщина (ООО «Белнефтегрупп»), Урбаны (ООО «ВВ ОЙЛ-плюс»), государственный только в Бресте –(КУП «Приграничный сервис»).