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Представитель Беларуси выступит в первом полуфинале «Евровидения-2020»

29.01.2020 15:22 — Разное | Аргументы и факты  
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Источник материала: Аргументы и факты

Представитель Беларуси выступит в первом полуфинале «Евровидения-2020»
Фото из открытых источников

В Роттердаме прошла жеребьевка стран, которые примут участие в конкурсе песни «Евровидение-2020». В результате процедуры определилось, что участник из Беларуси выступит в первой половине первого полуфинала конкурса 12 мая.

Представитель Беларуси выступит в первом полуфинале «Евровидения-2020» В Беларуси определили 12 финалистов национального отбора на «Евровидение»

В первый полуфинал также определили представителей Северной Македонии, Литвы, Швеции, Словении, Австралии, Ирландии, России, Норвегии, Кипра, Хорватии, Азербайджана, Мальты, Израиля, Украины, Румынии, и Бельгии.

Во втором полуфинале, 14 мая, будут выступать представители Австрии, Молдовы, Польши, Сан-Марино, Сербии, Исландии, Чехии, Греции, Эстонии, Дании, Болгарии, Швейцарии, Финляндии, Армении, Латвии, Грузии, Португалии и Албании.

Автоматически попали в финал представители Нидерландов, Германии, Великобритании, Испании, Италии и Франции. Финал пройдет 16 мая.

Напомним, Беларусь выберет своего представителя на «Евровидение» 28 февраля во время гала-концерта. На билет в Роттердам претендуют 12 исполнителей и коллективов.

 
 
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В Нидерландах прошла жеребьевка конкурса песни «Евровидение-2020».
 
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