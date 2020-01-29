Иван Лавринович: «Развитию городских поселков необходимо уделять особое внимание»

Источник материала: Вороновская газета







Об этом заявил помощник Президента – инспектор по Гродненской области Иван Лавринович во время прямой телефонной линии и личного приема граждан в ОАО «Красносельскстройматериалы». – Помимо районных центров необходимо особое внимание уделять развитию городских поселков. Красносельский – это 6,5 тысячи населения. Здесь находится крупное предприятие. На территории сельсовета проживают почти восемь тысяч граждан, которых волнуют вопросы благоустройства, наведение порядка на земле и другие проблемы. И в этом направлении местные власти должны активно работать, – отметил Иван Лавринович.





Он также подчеркнул, что в каждой области республики по поручению Главы государства поселки ежегодно включаются в комплексную программу развития малых населенных пунктов. За последние годы на Гродненщине благоустроены поселки Мир Кореличского и Сопоцкино Гродненского районов, Острино Щучинского и Радунь Вороновского районов. В нынешнем году обновятся Козловщина Дятловского и Любча Новогрудского районов.

В ходе прямой линии и личного приема граждан к помощнику Президента обратились более 10 человек. Среди них – жители не только Красносельского, но и других населенных пунктов Волковысского района, областного центра. Вопросы, которые были заданы, касались проблем ЖКХ и социальной сферы. Поднимались также вопросы жилья и трудоустройства.





Гродненка пожаловалась, что ее незаконно уволили. Она работала в коммерческой организации специалистом по продажам. Иван Лавринович пояснил, что урегулировать конфликт возможно в суде. Несмотря на то, что в компании нет профсоюзной организации, в решении вопроса женщине окажут помощь в областном объединении профсоюзов. Помощник Президента посоветовал женщине, филологу по образованию, устроится на работу по специальности.







Житель Волковыска работал сварщиком в одном из обществ с ограниченной ответственностью. Он хочет вернуть зарплату, которую ему не выплатило предприятие. Этим вопросом займутся соответствующие структуры облисполкома и правоохранители.





Жители поселка интересовались дальнейшим благоустройством Красносельского. Их волнует состояние дорог, тротуаров, дворовых территорий. Вопросы взяты на контроль.





С коллективным обращением на личный прием к помощнику Президента пришли жительницы одной из деревень. Рядом с их домами находится агроусадьба. Здесь собираются шумные компании, которые мешают жителям деревни. Органам местной власти поручено детально разобраться в ситуации, встретится с хозяевами агроусадьбы и навести порядок.





– Каждый человек должен быть услышан, – отметил Иван Лавринович. – Ни одна просьба не останется без внимания, но надо понимать, что в рассмотрении любого вопроса, в первую очередь, необходимо руководствоваться принципами законности.

Татьяна ВАСИЛЁВКИНА

Фото: Вадим ГОЛОТИК https://grodnonews.by