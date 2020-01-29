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Иван Лавринович: «Развитию городских поселков необходимо уделять особое внимание»

29.01.2020 — Разное | Вороновская газета  
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Источник материала: Вороновская газета

Иван Лавринович: «Развитию городских поселков необходимо уделять особое внимание»

Об этом заявил помощник Президента – инспектор по Гродненской области Иван Лавринович во время прямой телефонной линии и личного приема граждан в ОАО «Красносельскстройматериалы».

Иван Лавринович: «Развитию городских поселков необходимо уделять особое внимание»

– Помимо районных центров необходимо особое внимание уделять развитию городских поселков. Красносельский – это 6,5 тысячи населения. Здесь находится крупное предприятие. На территории сельсовета проживают почти восемь тысяч граждан, которых волнуют вопросы благоустройства, наведение порядка на земле и другие проблемы. И в этом направлении местные власти должны активно работать,  – отметил Иван Лавринович.

 
Иван Лавринович: «Развитию городских поселков необходимо уделять особое внимание»
 
Он также подчеркнул, что в каждой области республики по поручению  Главы государства поселки ежегодно включаются в комплексную программу  развития малых населенных пунктов. За последние годы  на Гродненщине благоустроены поселки Мир Кореличского и Сопоцкино Гродненского районов,  Острино Щучинского и Радунь Вороновского районов. В нынешнем году обновятся Козловщина Дятловского и Любча Новогрудского районов.   
 
В ходе прямой линии и личного приема граждан к помощнику Президента обратились более 10 человек. Среди них – жители не только Красносельского, но и других населенных пунктов Волковысского района, областного центра. Вопросы, которые были заданы, касались проблем ЖКХ и социальной сферы. Поднимались также вопросы жилья и  трудоустройства. 
 
Иван Лавринович: «Развитию городских поселков необходимо уделять особое внимание»
 
Гродненка пожаловалась, что ее незаконно уволили. Она работала в коммерческой организации специалистом по  продажам. Иван Лавринович пояснил, что урегулировать конфликт возможно в суде. Несмотря на то, что в компании нет профсоюзной организации, в решении вопроса женщине окажут помощь в областном объединении профсоюзов. Помощник Президента посоветовал женщине,  филологу по образованию, устроится на работу по специальности.
 
Иван Лавринович: «Развитию городских поселков необходимо уделять особое внимание»
Иван Лавринович: «Развитию городских поселков необходимо уделять особое внимание»
 
Житель Волковыска работал сварщиком в  одном из обществ с ограниченной ответственностью. Он хочет вернуть зарплату, которую ему не выплатило предприятие. Этим вопросом займутся  соответствующие структуры облисполкома и правоохранители. 
 
Иван Лавринович: «Развитию городских поселков необходимо уделять особое внимание»
 
Жители поселка  интересовались дальнейшим благоустройством Красносельского. Их волнует состояние дорог, тротуаров, дворовых территорий. Вопросы взяты на контроль.
 
Иван Лавринович: «Развитию городских поселков необходимо уделять особое внимание»
 
С коллективным обращением на личный прием к помощнику Президента пришли жительницы одной из деревень. Рядом с их домами находится агроусадьба. Здесь собираются шумные компании, которые мешают жителям деревни. Органам местной власти поручено детально разобраться в ситуации, встретится с хозяевами агроусадьбы и навести порядок.
 
 
Иван Лавринович: «Развитию городских поселков необходимо уделять особое внимание»

 Каждый человек должен быть услышан, – отметил Иван Лавринович. – Ни одна просьба не останется без внимания, но надо понимать, что в рассмотрении любого вопроса, в первую очередь, необходимо руководствоваться принципами законности.

Татьяна ВАСИЛЁВКИНА
Фото: Вадим ГОЛОТИК
https://grodnonews.by
 
 
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Об этом заявил помощник Президента – инспектор по Гродненской области Иван Лавринович во время прямой телефонной линии и личного приема граждан в ОАО...
 
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