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Василевич: «Надо закладывать в договорных отношениях, чтобы работник, если он не выполнил обязательства, компенсировал потери»
Источник материала: СТВ
Трудовое право обсуждали во время съёмок программы
Григорий Василевич, профессор, доктор юридических наук, член-корреспондент НАН, заведующий кафедрой конституционного права БГУ:
Я полагаю, здесь должны работать более тщательно юридические службы, уже юридических организаций предприятий. И судебная практика. Подходить, безусловно, надо бережно и с уважением к людям, с которыми заключили контракты и трудовые договоры.
Возможно ли в Беларуси ввести 4-дневную рабочую неделю? Какие изменения внесены в Трудовой кодекс? Какие нормы ещё стоит ввести в трудовом праве?
Смотрите 29 января в 20.30 на СТВ.
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Василевич: «Надо закладывать в договорных отношениях, чтобы работник, если он не выполнил обязательства, компенсировал потери»
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