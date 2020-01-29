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Василевич: «Надо закладывать в договорных отношениях, чтобы работник, если он не выполнил обязательства, компенсировал потери»

29.01.2020 16:38 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Трудовое право обсуждали во время съёмок программы «В обстановке мира».

Андрей Карпунин: «Было очень много спекулирующих моментов со стороны работников. Когда наплевательское отношение к контракту»

Григорий Василевич, профессор, доктор юридических наук, член-корреспондент НАН, заведующий кафедрой конституционного права БГУ:
Конечно, договор предполагает равенство сторон. И трудовой договор, в том числе. Но я уверен, вы согласитесь с тем, что у нанимателя больше возможностей, всё-таки, это более сильная сторона. Хотя, здесь договорные отношения.

Поэтому, всё-таки, надо учитывать, что работник тоже имеет определённые права. И вот те возможные отрицательные последствия в связи с расторжением трудового договора или контракта, которые могут наступить для нанимателя, надо просто предвосхищать. Надо закладывать в договорных отношениях с тем, чтобы работник, если он не выполнил обязательства, компенсировал эти потери. То есть это всё решаемо.

Я полагаю, здесь должны работать более тщательно юридические службы, уже юридических организаций предприятий. И судебная практика. Подходить, безусловно, надо бережно и с уважением к людям, с которыми заключили контракты и трудовые договоры.

Василевич: «Надо закладывать в договорных отношениях, чтобы работник, если он не выполнил обязательства, компенсировал потери»

Возможно ли в Беларуси ввести 4-дневную рабочую неделю? Какие изменения внесены в Трудовой кодекс? Какие нормы ещё стоит ввести в трудовом праве?  

Смотрите 29 января в 20.30 на СТВ.    

Люди в материале: Григорий Василевич
 
 
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Трудовое право обсуждали во время съёмок программы «В обстановке мира». Андрей Карпунин: «Было очень много спекулирующих моментов со стороны работников. Когда...
 
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