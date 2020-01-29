В Беларуси с 1 февраля незначительно вырастут пенсии и детские пособия

Источник материала: Новости Дзержинска

С 1 февраля в Беларуси увеличатся бюджеты прожиточного минимума и минимальные потребительские бюджеты.

Вслед за ними изменятся и размеры пенсий, детских пособий и ряда других нормативов. Соответствующие изменения утверждены постановлениями Министерства труда и социальной защиты от 22 января № 6 и № 7.

С 1 февраля в Беларуси увеличатся бюджеты прожиточного минимума и минимальные потребительские бюджеты. Вслед за ними изменятся и размеры пенсий, детских пособий и ряда других нормативов. Соответствующие изменения утверждены постановлениями Министерства труда и социальной защиты от 22 января № 6 и № 7.

Так, бюджет прожиточного минимума вырастет на 3,5%, или на 8,04 рубля, и составит 239,87 рубля. Он будет действовать по 30 апреля 2020 года. Для трудоспособного населения БПМ составит 265,91 рубля, пенсионеров — 184,2, студентов — 232,83, детей в возрасте до 3 лет — 155,64, детей от 3 до 6 лет — 212,79, детей от 6 до 18 лет — 260,48.

Минимальный потребительский бюджет на одного члена семьи из четырех человек составит 374,89 рубля (рост на 2,83 рубля). Среднедушевые минимальные потребительские бюджеты молодой семьи из трех человек установлены в размере 408,51 рубля, трудоспособного населения — 479,88; пенсионеров — 375,65; студентов — 355,65; детей в возрасте до 3 лет — 304,66; детей в возрасте от 3 до 6 лет — 401,78; детей в возрасте от 6 до 18 лет — 407,68.

С помощью среднедушевого минимального потребительского бюджета семьи из четырех человек определяют права граждан на получение льготных кредитов и субсидий на строительство (реконструкцию) или покупку жилья; граждан, постоянно проживающих и работающих в населенных пунктах с численностью населения до 20 тыс. человек, — льготных кредитов на капитальный ремонт и реконструкцию жилых помещений, строительство инженерных сетей, возведение хозяйственных помещений и построек.

Что изменится и насколько?

Вместе с бюджетом прожиточного минимума на 3,5% увеличатся минимальные трудовые и социальные пенсии, надбавки и повышения отдельным категориям пенсионеров, пособия по уходу за инвалидами и детьми.

Так, минимальный размер пенсии по возрасту с учетом доплаты в 20% средней зарплаты составит 245,12 рубля. Ежемесячная доплата к пенсиям неработающих пенсионеров для людей в возрасте 80 лет и старше составит 59,97 рубля, в возрасте от 75 до 80 лет — 44,98 рубля. Надбавка для инвалидов первой группы составит 59,97 рубля, пенсионеров, достигших 80-летнего возраста, — 29,99.

Социальные пенсии увеличатся для инвалидов I группы, в том числе инвалидов с детства, — до 263,86 рубля, инвалидов с детства II группы — 227,88, прочих инвалидов II группы, детей в случае потери кормильца на каждого ребенка — 203,89, инвалидов III группы — 179,9, лиц старше общеустановленного пенсионного возраста — 119,94, детей-инвалидов в возрасте до 18 лет при различной степени утраты здоровья — от 191,9 до 263,86.

Пособие по уходу за инвалидом I группы или лицом, достигшим 80 лет, увеличится до 239,87 рубля при уходе за одним таким человеком и до 287,84 за двумя и более.

Повышение размера пенсии ждет также Героев Беларуси, Советского Союза, Социалистического Труда, блокадников, бывших узников фашистских концлагерей, инвалидов с детства вследствие ранения, контузии или увечья, связанных с боевыми действиями в период ВОВ или с последствиями военных действий.

Кроме того, единовременное пособие при рождении первого ребенка достигнет 2398,7 рубля, при рождении второго и последующих — 3358,18. Единовременное пособие женщинам, ставшим на учет в организациях здравоохранения до 12-недельного срока беременности, составит 239,87 рубля, ежемесячное пособие семьям на детей в возрасте от 3 до 18 лет в период воспитания ребенка до трех лет — 119,94.

Ежемесячное пособие семьям на детей старше 3 лет из отдельных категорий семей, определяемых законодательством: на ребенка-инвалида составит 167,91 рубля, на других детей в семье — 119,94. Ежемесячное пособие по уходу за ребенком-инвалидом в возрасте до 18 лет установлено в размере 239,87 рубля (с I и II степенью утраты здоровья и с III и IV степенью утраты здоровья до исполнения ребенку 3 лет) и 287,84 (с III и IV степенью утраты здоровья после исполнения ребенку 3 лет); ежемесячное пособие на ребенка до 18 лет, инфицированного ВИЧ, — 167,91 рубля.

Также вырастут ежемесячные пособия семьям, воспитывающим детей в возрасте до 3 лет. На первого ребенка пособие вырастет до 405,48 рубля, на второго и последующих — до 429,84, на ребенка-инвалида — до 521,33. Эти пособия будут действовать до 31 июля.

Кроме того, при расчете средств, подлежащих перечислению вне очереди на погашение задолженности по зарплате, наниматели должны будут бронировать в расчете на одного работника 398,87 рубля.