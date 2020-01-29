ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

В Беларуси с 1 февраля незначительно вырастут пенсии и детские пособия

29.01.2020 — Разное | Новости Дзержинска  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Новости Дзержинска

С 1 февраля в Беларуси увеличатся бюджеты прожиточного минимума и минимальные потребительские бюджеты.

Вслед за ними изменятся и размеры пенсий, детских пособий и ряда других нормативов. Соответствующие изменения утверждены постановлениями Министерства труда и социальной защиты от 22 января № 6 и № 7.

С 1 февраля в Беларуси увеличатся бюджеты прожиточного минимума и минимальные потребительские бюджеты. Вслед за ними изменятся и размеры пенсий, детских пособий и ряда других нормативов. Соответствующие изменения утверждены постановлениями Министерства труда и социальной защиты от 22 января № 6 и № 7.

Так, бюджет прожиточного минимума вырастет на 3,5%, или на 8,04 рубля, и составит 239,87 рубля. Он будет действовать по 30 апреля 2020 года. Для трудоспособного населения БПМ составит 265,91 рубля, пенсионеров — 184,2, студентов — 232,83, детей в возрасте до 3 лет — 155,64, детей от 3 до 6 лет — 212,79, детей от 6 до 18 лет — 260,48.

Минимальный потребительский бюджет на одного члена семьи из четырех человек составит 374,89 рубля (рост на 2,83 рубля). Среднедушевые минимальные потребительские бюджеты молодой семьи из трех человек установлены в размере 408,51 рубля, трудоспособного населения — 479,88; пенсионеров — 375,65; студентов — 355,65; детей в возрасте до 3 лет — 304,66; детей в возрасте от 3 до 6 лет — 401,78; детей в возрасте от 6 до 18 лет — 407,68.

С помощью среднедушевого минимального потребительского бюджета семьи из четырех человек определяют права граждан на получение льготных кредитов и субсидий на строительство (реконструкцию) или покупку жилья; граждан, постоянно проживающих и работающих в населенных пунктах с численностью населения до 20 тыс. человек, — льготных кредитов на капитальный ремонт и реконструкцию жилых помещений, строительство инженерных сетей, возведение хозяйственных помещений и построек.

Что изменится и насколько?

Вместе с бюджетом прожиточного минимума на 3,5% увеличатся минимальные трудовые и социальные пенсии, надбавки и повышения отдельным категориям пенсионеров, пособия по уходу за инвалидами и детьми.

Так, минимальный размер пенсии по возрасту с учетом доплаты в 20% средней зарплаты составит 245,12 рубля. Ежемесячная доплата к пенсиям неработающих пенсионеров для людей в возрасте 80 лет и старше составит 59,97 рубля, в возрасте от 75 до 80 лет — 44,98 рубля. Надбавка для инвалидов первой группы составит 59,97 рубля, пенсионеров, достигших 80-летнего возраста, — 29,99.

Социальные пенсии увеличатся для инвалидов I группы, в том числе инвалидов с детства, — до 263,86 рубля, инвалидов с детства II группы — 227,88, прочих инвалидов II группы, детей в случае потери кормильца на каждого ребенка — 203,89, инвалидов III группы — 179,9, лиц старше общеустановленного пенсионного возраста — 119,94, детей-инвалидов в возрасте до 18 лет при различной степени утраты здоровья — от 191,9 до 263,86.

Пособие по уходу за инвалидом I группы или лицом, достигшим 80 лет, увеличится до 239,87 рубля при уходе за одним таким человеком и до 287,84 за двумя и более.

Повышение размера пенсии ждет также Героев Беларуси, Советского Союза, Социалистического Труда, блокадников, бывших узников фашистских концлагерей, инвалидов с детства вследствие ранения, контузии или увечья, связанных с боевыми действиями в период ВОВ или с последствиями военных действий.

Кроме того, единовременное пособие при рождении первого ребенка достигнет 2398,7 рубля, при рождении второго и последующих — 3358,18. Единовременное пособие женщинам, ставшим на учет в организациях здравоохранения до 12-недельного срока беременности, составит 239,87 рубля, ежемесячное пособие семьям на детей в возрасте от 3 до 18 лет в период воспитания ребенка до трех лет — 119,94.

Ежемесячное пособие семьям на детей старше 3 лет из отдельных категорий семей, определяемых законодательством: на ребенка-инвалида составит 167,91 рубля, на других детей в семье — 119,94. Ежемесячное пособие по уходу за ребенком-инвалидом в возрасте до 18 лет установлено в размере 239,87 рубля (с I и II степенью утраты здоровья и с III и IV степенью утраты здоровья до исполнения ребенку 3 лет) и 287,84 (с III и IV степенью утраты здоровья после исполнения ребенку 3 лет); ежемесячное пособие на ребенка до 18 лет, инфицированного ВИЧ, — 167,91 рубля.

Также вырастут ежемесячные пособия семьям, воспитывающим детей в возрасте до 3 лет. На первого ребенка пособие вырастет до 405,48 рубля, на второго и последующих — до 429,84, на ребенка-инвалида — до 521,33. Эти пособия будут действовать до 31 июля.

Кроме того, при расчете средств, подлежащих перечислению вне очереди на погашение задолженности по зарплате, наниматели должны будут бронировать в расчете на одного работника 398,87 рубля.

 
 
Ссылка на источник 47
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
С 1 февраля в Беларуси увеличатся бюджеты прожиточного минимума и минимальные потребительские бюджеты.
 
Новости дня
Новости разные
 
Соболенко и Азаренко попали в состав сборной Беларуси на Кубок Федерации
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

Свежие газеты

28.01.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Лепельский край
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
29.01.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Днепровская правда (Дуюровно)
Голас Сененшчыны
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край

Архив (Разное)

﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика