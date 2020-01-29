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Лекарство от коронавируса создано? Учёные сообщили об успехах в разработке вакцины

29.01.2020 18:02 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости мира. Из эпицентра эпидемии – китайской провинции Хубэй – продолжают вывозить иностранцев, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 29 января МИД Турции заявил о начале эвакуации своих граждан.

Ранее в аэропорт Аляски прибыл первый чартерный рейс с американцами. Эвакуировали из Уханя и часть японцев: 206 человек уже прибыли на родину.

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Лекарство от коронавируса создано? Учёные сообщили об успехах в разработке вакцины

Отметим, масштабы распространения нового коронавируса за месяц превзошли вспышку атипичной пневмонии, которая длилась в Китае более полугода в 2002-2003 годах. Количество заболевших превысило 6 тысяч.

Вирус продолжает распространяться по планете. Разработкой вакцины занимаются ученые нескольких стран. Исследователи из Гонконга заявили, что спасение найдено, однако созданный ими препарат нужно еще протестировать, что займет немало времени. Ученые из Уханя и Шанхая также пришли к первым успехам. Вещество, которое они открыли, в комбинации с другими антителами позволит достаточно быстро создать действенные средства для лечения смертельного вируса. Лабораторные исследования продолжаются.

Лекарство от коронавируса создано? Учёные сообщили об успехах в разработке вакцины

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Новости мира. Из эпицентра эпидемии – китайской провинции Хубэй – продолжают вывозить иностранцев, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 29 января МИД...
 
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