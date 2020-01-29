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В Минске пенсионерам и инвалидам выделят бесплатные места для торговли

29.01.2020 18:06 — Разное | Аргументы и факты  
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Источник материала: Аргументы и факты

В Минске пенсионерам и инвалидам выделят бесплатные места для торговли
Фото из открытых источников

В Минске пенсионерам и инвалидам будут предоставлены бесплатные торговые места для реализации плодоовощной продукции на столичных рынках, сообщили в главном управлении торговли и услуг Мингорисполкома. Мингорисполком и руководители рынков столицы заключили соответствующие соглашения, которые действуют до 31 декабря 2020 года.

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Сообщается, что на предоставляемых местах пенсионеры и инвалиды могут продавать до 20 кг сельхозпродукции в день, которую вырастили на земельных участках, выделенных под личное подсобное хозяйство, садоводство, огородничество. Претенденты на бесплатное торговое место должны подтвердить свое право на льготу удостоверением и справкой о происхождении реализуемой продукции.

Соглашение подписали 15 рынков:

  • Минский Комаровский рынок (ул. В.Хоружей, 8);
  • Чижовский рынок (проезд Ташкентский, 5);
  • «Тутэйшы» (пр. Партизанский, 99);
  • «Восток» (ул. Славинского, 45а);
  • «Свелта» (ул. Малинина, 35а);
  • «Велозаводской» (пер. Рабочий, 5);
  • Червенский рынок в Лошице (пер. Маяковского, 184);
  • «Серебрянка» (ул. Плеханова, 89);
  • «Малиновка» (ул. Есенина, 76);
  • «Ждановичи» (ул. Тимирязева, 123);
  • «Раковский кирмаш» (ул. Дунина-Марцинкевича, 11);
  • «Западный» (ул. Бурдейного, 6);
  • «Уральский» (ул. Фроликова, 8);
  • «Уручье-3» (ул. Никифорова, 51);
  • Курасовщинский рынок (ул. Корженевского, 2).

Рынок «Московский» (пр. Газеты Звязда, 16) также организует на бесплатной основе торговлю сельхозпродукцией.

 
Теги: Минск
 
 
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Соглашение об этом подписали 15 столичных рынков.
 
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