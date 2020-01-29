В Минске пенсионерам и инвалидам выделят бесплатные места для торговли

Источник материала: Аргументы и факты

В Минске пенсионерам и инвалидам будут предоставлены бесплатные торговые места для реализации плодоовощной продукции на столичных рынках, сообщили в главном управлении торговли и услуг Мингорисполкома. Мингорисполком и руководители рынков столицы заключили соответствующие соглашения, которые действуют до 31 декабря 2020 года.

Сообщается, что на предоставляемых местах пенсионеры и инвалиды могут продавать до 20 кг сельхозпродукции в день, которую вырастили на земельных участках, выделенных под личное подсобное хозяйство, садоводство, огородничество. Претенденты на бесплатное торговое место должны подтвердить свое право на льготу удостоверением и справкой о происхождении реализуемой продукции.

Соглашение подписали 15 рынков:

Минский Комаровский рынок (ул. В.Хоружей, 8);

Чижовский рынок (проезд Ташкентский, 5);

«Тутэйшы» (пр. Партизанский, 99);

«Восток» (ул. Славинского, 45а);

«Свелта» (ул. Малинина, 35а);

«Велозаводской» (пер. Рабочий, 5);

Червенский рынок в Лошице (пер. Маяковского, 184);

«Серебрянка» (ул. Плеханова, 89);

«Малиновка» (ул. Есенина, 76);

«Ждановичи» (ул. Тимирязева, 123);

«Раковский кирмаш» (ул. Дунина-Марцинкевича, 11);

«Западный» (ул. Бурдейного, 6);

«Уральский» (ул. Фроликова, 8);

«Уручье-3» (ул. Никифорова, 51);

Курасовщинский рынок (ул. Корженевского, 2).

Рынок «Московский» (пр. Газеты Звязда, 16) также организует на бесплатной основе торговлю сельхозпродукцией.