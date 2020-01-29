В Минске пенсионерам и инвалидам выделят бесплатные места для торговли

В Минске пенсионерам и инвалидам будут предоставлены бесплатные торговые места для реализации плодоовощной продукции на столичных рынках, сообщили в главном управлении торговли и услуг Мингорисполкома. Мингорисполком и руководители рынков столицы заключили соответствующие соглашения, которые действуют до 31 декабря 2020 года.
Сообщается, что на предоставляемых местах пенсионеры и инвалиды могут продавать до 20 кг сельхозпродукции в день, которую вырастили на земельных участках, выделенных под личное подсобное хозяйство, садоводство, огородничество. Претенденты на бесплатное торговое место должны подтвердить свое право на льготу удостоверением и справкой о происхождении реализуемой продукции.
Соглашение подписали 15 рынков:
- Минский Комаровский рынок (ул. В.Хоружей, 8);
- Чижовский рынок (проезд Ташкентский, 5);
- «Тутэйшы» (пр. Партизанский, 99);
- «Восток» (ул. Славинского, 45а);
- «Свелта» (ул. Малинина, 35а);
- «Велозаводской» (пер. Рабочий, 5);
- Червенский рынок в Лошице (пер. Маяковского, 184);
- «Серебрянка» (ул. Плеханова, 89);
- «Малиновка» (ул. Есенина, 76);
- «Ждановичи» (ул. Тимирязева, 123);
- «Раковский кирмаш» (ул. Дунина-Марцинкевича, 11);
- «Западный» (ул. Бурдейного, 6);
- «Уральский» (ул. Фроликова, 8);
- «Уручье-3» (ул. Никифорова, 51);
- Курасовщинский рынок (ул. Корженевского, 2).
Рынок «Московский» (пр. Газеты Звязда, 16) также организует на бесплатной основе торговлю сельхозпродукцией.