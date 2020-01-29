Около 20 т медицинских изделий — Беларусь направила гуманитарную помощь в Китай

Министерство спорта и туризма рекомендовало белорусам временно воздержаться от поездок в Китай. Там отметили, что туристы, которые уже приобрели туры и намерены отказаться от них, вправе обратиться в туристическую компанию с требованием расторгнуть договор или перенести поездку на более поздние даты или в другие страны, не представляющие угрозу жизни или здоровью.

Дополнительные меры защиты приняли и в Национальном аэропорту Минск. Там налажен двойной контроль: сотрудники медицинской службы будут подниматься на борт самолета и при выявлении пациентов с признаками вирусной инфекции передавать их медицинской службе гражданской авиации. Для таких пассажиров будут отдельно проводиться оформление паспортов и таможенные процедуры.

Белорусские медики также готовы вылететь в Китай, чтобы обменяться с коллегами опытом и определить наиболее эффективные методы профилактики распространения инфекции.

Что будет с белорусами, которые сейчас находятся в Китае?

По последним данным, в провинции Хубэй находятся девять белорусов. С некоторыми из них сотрудникам МИДа удалось связаться по телефону. Два гражданина изъявили желание покинуть эту провинцию.

Определить точное количество белорусских граждан, которые находятся в Китае, невозможно. Они приезжают в КНР с разными целями, как индивидуально, так и в организованных турах. Однако каждому гражданину, который будет заинтересован выехать из Китая, сотрудники белорусского посольства готовы оказать необходимое содействие.

Беларусь не рассматривает вопрос о приостановке безвизового режима с Китаем. Нет речи и о временном закрытии границ из-за коронавируса.

Александр Лукашенко поддержал китайскую сторону посланием, направленным в адрес Председателя КНР Си Цзиньпина. Президент выразил соболезнования семьям умерших и пожелал скорейшего выздоровления всем заболевшим. «Мы восхищаемся мужеством китайского народа и высокой эффективностью действий руководства КНР в борьбе с этим новым, не известным ранее опасным заболеванием», — говорится в послании.

Глава государства отметил, что белорусская сторона с чувством солидарности и дружеской поддержки приняла решение направить в Китай гуманитарный груз со средствами индивидуальной защиты и столь востребованными сегодня медикаментами. «Пусть эта помощь, идущая от чистого сердца всех белорусов, позволит дружественному китайскому народу справиться с выпавшими на его долю испытаниями. Мы готовы и далее вас поддерживать в преодолении этих временных трудностей. Только скажи, что еще мы могли бы сделать для вас. Беларусь всегда будет надежным и преданным другом Великого Китая!» — подчеркнул Александр Лукашенко.