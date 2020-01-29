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Около 20 т медицинских изделий — Беларусь направила гуманитарную помощь в Китай

29.01.2020 — Разное | Вороновская газета  
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Источник материала: Вороновская газета

Около 20 т медицинских изделий — Беларусь направила гуманитарную помощь в Китай

Беларусь направила гуманитарную помощь в Китай для поддержки в борьбе со вспышкой коронавируса. Груженый военный борт ИЛ-76МД вылетел в Пекин с аэродрома Мачулищи, передает корреспондент БЕЛТА.
 
Около 20 т медицинских изделий — Беларусь направила гуманитарную помощь в Китай
Около 20 т медицинских изделий — Беларусь направила гуманитарную помощь в Китай
Около 20 т медицинских изделий — Беларусь направила гуманитарную помощь в Китай
Около 20 т медицинских изделий — Беларусь направила гуманитарную помощь в Китай
 
Направить в Китай самолет с наиболее необходимой медицинской помощью накануне распорядился Президент Беларуси Александр Лукашенко. По словам заместителя командующего ВВС и войсками ПВО — начальника авиации Александра Карева, в полет отправились шесть летчиков — это два экипажа. «До Пекина им придется лететь 20 часов с двумя дозаправками: в Новосибирске и Владивостоке. Вернутся на родину они 2 февраля», — рассказал он.

Что Беларусь направила в Китай?

Всего в Китай направлено 20 т гуманитарной помощи. Груз формировался в соответствии с запросом китайской стороны, отметил министр здравоохранения Владимир Караник. «Это 4,5 т антибиотиков, которые наиболее востребованы при лечении осложнений вирусной инфекции, более 10 т дезинфицирующих средств различного применения, защитные средства для медперсонала (перчатки, маски, одноразовая одежда), средства обеззараживания воздуха, — описал он состав груза. — Думаю, что это не последний борт».

 
Около 20 т медицинских изделий — Беларусь направила гуманитарную помощь в Китай
Около 20 т медицинских изделий — Беларусь направила гуманитарную помощь в Китай
Около 20 т медицинских изделий — Беларусь направила гуманитарную помощь в Китай
Около 20 т медицинских изделий — Беларусь направила гуманитарную помощь в Китай
Около 20 т медицинских изделий — Беларусь направила гуманитарную помощь в Китай
Около 20 т медицинских изделий — Беларусь направила гуманитарную помощь в Китай
Около 20 т медицинских изделий — Беларусь направила гуманитарную помощь в Китай
Министр подчеркнул, что никто не сомневается в способности Китая контролировать ситуацию, но сейчас все его ресурсы сконцентрированы в наиболее опасных районах. А в других регионах, в том числе на фоне панических настроений, может возникать ажиотаж на некоторые лекарства или медицинские изделия. «Поэтому любая помощь и резервы, которые имеются в распоряжении китайского Министерства здравоохранения, будут востребованы», — уверен Владимир Караник.
 
Около 20 т медицинских изделий — Беларусь направила гуманитарную помощь в Китай
Около 20 т медицинских изделий — Беларусь направила гуманитарную помощь в Китай
Около 20 т медицинских изделий — Беларусь направила гуманитарную помощь в Китай
Около 20 т медицинских изделий — Беларусь направила гуманитарную помощь в Китай
Около 20 т медицинских изделий — Беларусь направила гуманитарную помощь в Китай
 
Все изделия, которые направлены в Китай, произведены в Беларуси. Они загружались на борт военного самолета, прибыв напрямую с заводов. «Некоторые горячие головы заявляют, что мы занимаемся реэкспортом китайских товаров. Это не так», — заметил руководитель Минздрава.

Сейчас белорусская сторона определяет дальнейшие меры поддержки. 

Как складывается обстановка в мире после вспышки коронавируса?

За прошедшие сутки количество зараженных китайским вирусом выросло с почти 4,6 тыс. до 6 тыс. человек, погибших — с 106 до 132. Вместе с тем стало больше и выздоровевших — их число увеличилось с 68 до 116 человек.

Все смертельные случаи зарегистрированы в Китае, однако количество стран, где зарегистрирован вирус, растет. Сейчас их насчитывается 15. Случаи заражения, например, зарегистрированы в Таиланде, Германии, Вьетнаме, Японии, США.

Какие меры предприняли в Беларуси?

Беларусь направила гуманитарную помощь в Китай для поддержки в борьбе со вспышкой коронавируса. Груженый военный борт ИЛ-76МД вылетел в Пекин с аэродрома Мачулищи, передает корреспондент БЕЛТА.
 
Министерство спорта и туризма рекомендовало белорусам временно воздержаться от поездок в Китай. Там отметили, что туристы, которые уже приобрели туры и намерены отказаться от них, вправе обратиться в туристическую компанию с требованием расторгнуть договор или перенести поездку на более поздние даты или в другие страны, не представляющие угрозу жизни или здоровью.

Дополнительные меры защиты приняли и в Национальном аэропорту Минск. Там налажен двойной контроль: сотрудники медицинской службы будут подниматься на борт самолета и при выявлении пациентов с признаками вирусной инфекции передавать их медицинской службе гражданской авиации. Для таких пассажиров будут отдельно проводиться оформление паспортов и таможенные процедуры.

Белорусские медики также готовы вылететь в Китай, чтобы обменяться с коллегами опытом и определить наиболее эффективные методы профилактики распространения инфекции.

Что будет с белорусами, которые сейчас находятся в Китае?

По последним данным, в провинции Хубэй находятся девять белорусов. С некоторыми из них сотрудникам МИДа удалось связаться по телефону. Два гражданина изъявили желание покинуть эту провинцию.

Определить точное количество белорусских граждан, которые находятся в Китае, невозможно. Они приезжают в КНР с разными целями, как индивидуально, так и в организованных турах. Однако каждому гражданину, который будет заинтересован выехать из Китая, сотрудники белорусского посольства готовы оказать необходимое содействие.

Беларусь не рассматривает вопрос о приостановке безвизового режима с Китаем. Нет речи и о временном закрытии границ из-за коронавируса.

Александр Лукашенко поддержал китайскую сторону посланием, направленным в адрес Председателя КНР Си Цзиньпина. Президент выразил соболезнования семьям умерших и пожелал скорейшего выздоровления всем заболевшим. «Мы восхищаемся мужеством китайского народа и высокой эффективностью действий руководства КНР в борьбе с этим новым, не известным ранее опасным заболеванием», — говорится в послании.

Глава государства отметил, что белорусская сторона с чувством солидарности и дружеской поддержки приняла решение направить в Китай гуманитарный груз со средствами индивидуальной защиты и столь востребованными сегодня медикаментами. «Пусть эта помощь, идущая от чистого сердца всех белорусов, позволит дружественному китайскому народу справиться с выпавшими на его долю испытаниями. Мы готовы и далее вас поддерживать в преодолении этих временных трудностей. Только скажи, что еще мы могли бы сделать для вас. Беларусь всегда будет надежным и преданным другом Великого Китая!» — подчеркнул Александр Лукашенко.

Около 20 т медицинских изделий — Беларусь направила гуманитарную помощь в Китай

 
https://www.belta.by
 
Теги: Минск
 
 
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