Источник материала: Газета Авангард





Дедушка-отец моего отца. Среднего роста, худощав, но так хорош, что казалось перед тобой молодой, а не повидавший жизнь человек. Черты лица не крупные, но правильные. Когда я будучи ребенком бывала в деревне, на каникулах, из уст его ни разу не вырвалось ругательство на внуков. Нас,внуков,было четверо: Оля, Лиля, Аня, Серёжа, который не расставался ни на минуту с бутылкой с соской и молоком.

Дедушка Коля баловал нас как мог. Приносил из теплицы первый огурчик, ухаживал за дивным садом, где росли груши, яблоки,сливы и всевозможные кусты ягод: черная смородина, красная, внизу вилась пурпурная клубника, над ней виднелись вишневые деревья, с чёрными и крупными ягодами. Дополнял этот сказочный рай огород. Чего только не выращивали для детей бабушка и дедушка, разных сортов картошку, морковь, свёклу. Всё пестрело и переливалось от красок произраставших культур на огороде.

А в сарае поселился целый зоопарк: корова, свинья с поросятами, куры с цыплятами, утки с утятами. А для души-собачка со щенятами, кошка с котятами. Всё это клокотало, пищало, лаяло, мычало, квохтало, наполняя окружающее пространство живой энергетикой. Всё для жизни!

А вечером, что бы мы побыстрее уснули,дедушка рассказывал сказку: «Жил себе Никитка в оловянной рубашке…» и дедушка, от дневных работ, засыпал всегда на одном и том же месте.

-Дедушка! А дальше что?! -дергала я его за руку, ведь было интересно. И вновь: «Жил себе Никитка…» -начинал он заново и тут и мы засыпали так и не дослушав сказку до конца.

Когда я стала взрослой, то родители рассказали про деда Колю такую историю.

Во время войны он был партизаном и однажды, возвращаясь с боевого задания, был схвачен фашистами. Они его закинули в кузов машины, где уже были пленные и повезли на расстрел.

Николай хорошо знал дорогу, по которой их должны были везти. Он предложил всем совершить побег. Дорога была плохая, ухабистая, машина на одной из ям должна была наклониться и тогда легко можно было бы выпрыгнуть из кузова. Но вместо этого люди стали стучать по кузову чтобы предупредить немцев о готовящемся побеге. Дедушка еще с одним человеком всё же убежали, а остальных расстреляли.

Так что у него было два дня рождения и он вместе с женой дал жизнь еще семерым детям, которые родились в его семье: Люда, Лёня, Николай, Рая, Виктор, Александр, Светлана. Они выросли и стали уважаемыми людьми, продолжили род Шульги.

Так здорово знать и помнить своих предков, слушать о них истории. Не было бы их, то и нам не суждено было бы родиться в этой жизни.

Ольга Суковатая Шульга

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