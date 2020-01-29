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Товарищеский матч брестского «Динамо» чуть не закончился потасовкой игроков

29.01.2020 19:27 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Действующий чемпион Беларуси по футболу брестское «Динамо» на первом турецком сборе провело третий контрольный спарринг против братиславского «Слована». Белорусский клуб одержал победу с минимальным счетом 1:0. Концовка матча омрачилась потасовкой игроков.


Фото: «Динамо» (Брест)

В первом тайме на поле у динамовцев вышли Сергей Игнатович, Роман Юзепчук, Евгений Хачериди, Александр Павловец, Кирилл Печенин, Артем Быков, Александр Нойок, Павел Савицкий, Артем Милевский, Максим Шевченко и Денис Лаптев.

Голов в первом тайме забито не было, а больше моментов создали брестчане.

Во втором тайме тренер выпустил на поле Максима Витуса, Габи Кики, Олега Веретило, Владислава Васильева, Сергея Кисляка, Михаила Гордейчука, Элиса Бакая и Всеволода Садовского.

Вторую половину матча чуть лучше провели уже соперники белорусского клуба, но забили гол брестчане. Отличился Всеволод Садовский.

А в концовке игры на поле чуть не случилась драка. Сергей Кисляк уронил на газон соперника, который в отместку ногой лягнул нашего футболиста в район паха. Началась потасовка, Павел Савицкий уложил на газон словака. Подбежал Элис Бакай и схватил за горло противника. Игроков пришлось разнимать судьям и запасным игрокам команд.

В итоге судья удалил игрока «Слована» и Сергея Кисляка, но при этом поле вместо Кисляка покинул Элис Бакай.

Напомним, что первый спарринг против «Мариуполя» закончился со счетом 2:2. Во втором «Динамо» крупно проиграло киевским одноклубникам со счетом 0:3.

Сбор у «Динамо» продлится до 3 февраля. Команде предстоит сыграть еще с самарскими «Крыльями Советов».

Главный тренер взял на сборы 22 игрока, среди которых есть и вратарь Игнатович, который подписал годичный контракт с командой:

вратари: Павел Павлюченко, Сергей Игнатович, Александр Наумович;

защитники: Максим Витус, Олег Веретило, Кирилл Печенин, Евгений Хачериди, Александр Павловец, Габи Кики;

полузащитники: Артем Милевский, Павел Савицкий, Сергей Кривец, Александр Нойок, Артем Быков, Сергей Кисляк, Роман Юзепчук, Владислав Васильев, Михаил Гордейчук;

нападающие: Денис Лаптев, Евгений Шевченко, Элис Бакай, Всеволод Садовский.

Трансферы и подписания в межсезонье

В Бресте было объявлено о продолжении сотрудничества с Олегом Веретило и Артемом Быковым. А в последние дни 2019 года контракт с клубом продлили защитник Александр Павловец, полузащитник Роман Юзепчук и голкипер Павел Павлюченко.

Также игроком «Динамо» стал 23-летний воспитанник ФК «Минск» Евгений Шевченко. В состав брестчан влился и албанский полузащитник Элис Бакай, выступавший ранее в «Шахтере».

5 января клуб объявил о контракте с Кириллом Печениным, который рассчитан на два года. В команду вернули защитника Максима Витуса, с которым расстались 13 декабря.

Покинули клуб капитан команды Павел Нехайчик, вернувшийся в БАТЭ, и лучший вратарь Беларуси прошлого сезона Александр Гутор, который перешел в «Шахтер».

 
Теги: Брест, Минск
 
 
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В третьем товарищеском матче на турецком сборе брестчане одолели «Слован».
 
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