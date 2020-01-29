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Товарищеский матч брестского «Динамо» чуть не закончился потасовкой игроков
Источник материала: Tut.by
Действующий чемпион Беларуси по футболу брестское «Динамо» на первом турецком сборе провело третий контрольный спарринг против братиславского «Слована». Белорусский клуб одержал победу с минимальным счетом 1:0. Концовка матча омрачилась потасовкой игроков.
В первом тайме на поле у динамовцев вышли Сергей Игнатович, Роман Юзепчук, Евгений Хачериди, Александр Павловец, Кирилл Печенин, Артем Быков, Александр Нойок, Павел Савицкий, Артем Милевский, Максим Шевченко и Денис Лаптев.
Голов в первом тайме забито не было, а больше моментов создали брестчане.
Во втором тайме тренер выпустил на поле Максима Витуса, Габи Кики, Олега Веретило, Владислава Васильева, Сергея Кисляка, Михаила Гордейчука, Элиса Бакая и Всеволода Садовского.
Вторую половину матча чуть лучше провели уже соперники белорусского клуба, но забили гол брестчане. Отличился Всеволод Садовский.
А в концовке игры на поле чуть не случилась драка. Сергей Кисляк уронил на газон соперника, который в отместку ногой лягнул нашего футболиста в район паха. Началась потасовка, Павел Савицкий уложил на газон словака. Подбежал Элис Бакай и схватил за горло противника. Игроков пришлось разнимать судьям и запасным игрокам команд.
В итоге судья удалил игрока «Слована» и Сергея Кисляка, но при этом поле вместо Кисляка покинул Элис Бакай.
Напомним, что
Сбор у «Динамо» продлится до 3 февраля. Команде предстоит сыграть еще с самарскими «Крыльями Советов».
Главный тренер взял на сборы 22 игрока, среди которых есть и вратарь Игнатович, который подписал годичный контракт с командой:
вратари: Павел Павлюченко, Сергей Игнатович, Александр Наумович;
защитники: Максим Витус, Олег Веретило, Кирилл Печенин, Евгений Хачериди, Александр Павловец, Габи Кики;
полузащитники: Артем Милевский, Павел Савицкий, Сергей Кривец, Александр Нойок, Артем Быков, Сергей Кисляк, Роман Юзепчук, Владислав Васильев, Михаил Гордейчук;
нападающие: Денис Лаптев, Евгений Шевченко, Элис Бакай, Всеволод Садовский.
Трансферы и подписания в межсезонье
В Бресте было
Также игроком «Динамо» стал 23-летний воспитанник ФК «Минск» Евгений Шевченко. В состав брестчан влился и албанский
5 января клуб объявил о
Покинули клуб
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В третьем товарищеском матче на турецком сборе брестчане одолели «Слован».
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