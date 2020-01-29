Новую систему поступления в вузы введут уже через 2 — 3 года

Источник материала: Новости Волковыска

Министр образования Игорь Карпенко рассказал в эфире телеканала «Беларусь 1», что в Беларуси совсем скоро будет новая система поступления в вузы.

Конечно, централизованное тестирование помогло избавиться от коррупции, но не всегда такое испытание позволяет увидеть личность будущего специалиста.







Игорь Карпенко.

ФОТО АЛЕКСАНДР КУШНЕР

Мы разработали систему возможного совмещения экзаменов в школе с централизованным тестированием. Сейчас идет обсуждение. Для этого (внедрение новой формы) потребуется определенный период. Мы говорим, что 2−3 года.

Карпенко пояснил, что в 2020 году вступительная компания будет проходить по существующим правилам.