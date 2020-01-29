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В Беларуси готовят поправки в Конституцию
29.01.2020 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
Конституция Беларуси может измениться. Инициатором нововведений ранее стал президент страны Александр Лукашенко. Сейчас эксперты изучают и прорабатывают поправки в основной документ государства, передает телеканал «МИР 24».
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Инициатором нововведений ранее стал президент страны Александр Лукашенко.
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