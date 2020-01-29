В Беларуси готовят поправки в Конституцию

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Конституция Беларуси может измениться. Инициатором нововведений ранее стал президент страны Александр Лукашенко. Сейчас эксперты изучают и прорабатывают поправки в основной документ государства, передает телеканал «МИР 24».



«Те предложения, которые аккумулирует экспертное сообщество Беларуси, рано или поздно приобретут некую осязаемую форму и будут представлены общественности. И тогда начнется более масштабная, более хайповая, более живенькая дискуссия, споры относительно перспектив политической трансформации в Беларуси», – заявил аналитик Белорусского института стратегических исследований Валентин Стариченок.



Конституция Беларуси была принята в 1994 году. После этого дважды изменялась и дополнялась.