|
Фотофакт. Как выглядит дом исчезнувшего директора Городейского сахарного комбината
Источник материала: Партизан
В Несвиже корреспонденты
– Обычный дом, еще в конце 1990-х Васильевич его построил. Он очень хороший, – сказал о Криштаповиче таксист Александр, который подвозил журналистов.
Дом Криштаповича действительно не тех размеров, которыми отмечаются коттеджи высших чиновников и известных спортсменов в минских Дроздах, но сделан со вкусом и прекрасно ухожен.
В Городее говорят, что на директоре сахарного комбината держится не только производство, но и весь образ жизни в поселке.
Напомним, в пятницу в небе над Польше развернули самолет Минск — Мюнхен. При посадке в Гродно с рейса сняли Михаила Криштаповича, который направлялся в отпуск. Позже стало известно об исчезновении и других директоров сахарных заводов Беларуси.
По информации источников, на прошлой неделе по «сахарному делу» было задержано 11 человек. Силовики до сих пор ситуацию не комментируют.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В Несвиже корреспонденты Свабоды отыскали дом, в котором живет директор Городейского сахарного комбината Михаил Криштапович с женой Натальей.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)