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Как отремонтируют треснувший путепровод в Минске
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Состояние путепровода на развязке проспекта Победителей и улицы Орловской, где недавно появились специальные подпорки, волнует столичных автолюбителей. На объекте провели экспертизу, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.
На прошлой неделе во время планового осмотра здесь был обнаружен прогиб крайних балок. Под ними установили временные страховочные опоры, также проблемные участки моста оснастили датчиками контроля деформации. Чтобы уменьшить нагрузку на опоры, было решено закрыть крайние правые полосы. Специалисты отмечают, что обрушение моста невозможно, но за его состоянием будут следить и выполнят ремонт в кротчайшие сроки.
Евгений Фей, заместитель директора ГП «Горавтомост»:
В 2016 году на мосту был проведен текущий ремонт, однако укреплений несущей способности или усовершенствования технических характеристик с момента постройки не проводилось.
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Новости Беларуси. Состояние путепровода на развязке проспекта Победителей и улицы Орловской, где недавно появились специальные подпорки, волнует столичных...
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