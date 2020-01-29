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С 1 февраля на ул. Интернациональной в Минске ограничат работу транспорта

29.01.2020 21:20 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. С 1 февраля Интернациональную закроют для всех видов транспорта. Здесь начнутся ремонтные работы, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

С 1 февраля на ул. Интернациональной в Минске ограничат работу транспорта

Ограничения затронут небольшой участок до дома номер 8. Повернуть с Городского Вала будет нельзя. Правда только ночью, с 23.00 до 6 утра. Временные неудобства продлятся до мая.

С 1 февраля на ул. Интернациональной в Минске ограничат работу транспорта

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Новости Беларуси. С 1 февраля Интернациональную закроют для всех видов транспорта. Здесь начнутся ремонтные работы, сообщили в программе «Столичные подробности»...
 
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