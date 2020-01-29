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Шевченко о минском «Динамо»: «Ничего и не наладится, если там все время будут ждать, что скажет президент страны»

29.01.2020 21:12 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Российский журналист Алексей Шевченко поделился мнением об игре хоккейного минского «Динамо».

«Минское «Динамо» стало первым клубом, который потерял шансы на выход в плей-офф. Но то, что команда не будет ни за что бороться было ясно давно. Только в начале турнира им удалась неплохая серия, когда в 10 матчах они одержали 6 побед, еще в трех матчах набирали очки, а в основное время проиграли только одну игру. После этого, как отрезало. Рекордная серия поражений, разгромы. Но если брать весь сезон минчан, то сенсацией выглядит, как раз именно тот отрезок в 10 матчей.

Клуб нестандартно подошел к подготовке к чемпионату, подписав несколько десятков пробных соглашений. Точно так же финансировался, когда сначала говорили об одном количестве легионеров, а затем все менялось. Клуб весело назначал главного тренера. Уже вроде бы объявили об Александре Андриевском, но затем он взял самоотвод, так как его обманули практически сразу.

Во время чемпионата я много раз писал, что в Беларуси ничего и не наладится, если там все время будут ждать, что скажет президент страны. И потому будущее клуба снова в тумане. Все же будут ждать чемпионат мира, результатов на нем, а потом комментарии Александра Лукашенко. И только потом приступит к поиску игроков. Так минчане и через год станут первыми, кто потеряет математические шансы на плей-офф», – написал Шевченко
 
 
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Российский журналист Алексей Шевченко поделился мнением об игре хоккейного минского «Динамо».
 
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