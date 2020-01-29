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Россиянка дала дочке матчество вместо отчества. Можно ли так сделать в Беларуси?

29.01.2020 21:06 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

29-летняя Мария Чернобровкина из Томска вместо отчества дала своей дочке Лизе "матчество". Так девочка стала Елизаветой Марьевной. Новость получила резонанс, хотя известны и другие примеры россиянок и украинок, котоыре сделали так же. Некоторые комментаторы интересуются, как сделать так же, другие - оскорбляют Марию, считая поступок странным.





"КП" узнала, как ситуация обстоит в Беларуси.

.- Наше законодательство такого не допускает. Нельзя образовать отчество ребенка по имени матери, - рассказали в загсе Ленинского района.

- У нас отчество присваивается только по имени отца, - подтверждают в загсе другого района. - Если мама не состоит в браке, фамилию ребенок получает мамину, а имя и отчество любое, которое мама указывает в заявлении.

В свидетельстве о рождении у маленькой Лизы из России из необычного не только матчество вместо отчества, но и прочерки в графе об отце.

- Это тоже не допускается белорусским законодательством, - уточняют в загсе. - Прочерк будет ущемлять ребенка. Вот представьте: придет он в школу, у всех в свидетельстве о рождении указан папа, а у кого-то - прочерк. Согласно статье 55 Кодекса о браке и семье, имя и отчество отца указываются на основании заявления матери. Обязательно.
 
Теги: Новости
 
 
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29-летняя Мария Чернобровкина из Томска вместо отчества дала своей дочке Лизе "матчество". Так девочка стала Елизаветой Марьевной. Новость получила резонанс, хотя...
 
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