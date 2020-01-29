ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Фотофакт. На трассе под Ивацевичами разбилась машина спасателей: есть пострадавшие

29.01.2020 21:02 — Разное | Партизан  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Партизан

Дорожно-транспортное происшествие с машиной МЧС произошло 29 января на территории Ивацевичского района, что в Брестской области.





Как сообщили в пресс-службе ГАИ УВД Брестского областного исполкома, авария случилась рано утром, примерно в 09.40 часов, на 135 километре автотрассы направлением БрестМинск – Россия.

– На автодороге М-1 (Е-30) на служебном «УАЗе» 42-летний водитель не справился с управлением авто, из-за чего машина оказалась в кювете, где произошло опрокидывание, – пояснили в пресс-службе.

В дорожной аварии кроме водителя пострадал и пассажир, 38-летний житель Бреста. Обоих мужчин с травмами различной степени тяжести доставили в ближайшую больницу.

В ГАИ проводят проверку по факту ДТП, устанавливаются все причины и обстоятельства. Правоохранители напоминают, что в зимний период на дороге необходимо соблюдать «зимний стиль вождения»: соответственно ситуации прогнозировать обстановку, выбирать безопасные дистанцию между ТС и скорость передвижения.
 
Теги: Брест, Минск
 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Дорожно-транспортное происшествие с машиной МЧС произошло 29 января на территории Ивацевичского района, что в Брестской области.
 
Новости дня
Новости разные
 
Минтруда пересмотрело состав потребительских корзин
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

Свежие газеты

28.01.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Лепельский край
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
29.01.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Днепровская правда (Дуюровно)
Голас Сененшчыны
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край

Архив (Разное)

﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика