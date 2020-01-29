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Автомобилисты помогли ГАИ задержать нетрезвого водителя в Минске
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Не проехали мимо. В столичной Госавтоинспекции отметили минчан, которые оказали помощь сотрудникам дорожной милиции в задержании правонарушителей, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.
Так, две недели назад на Партизанском проспекте два автомобилиста смогли остановить водителя, который находился за рулем нетрезвым. Молодые люди вызвали милицию и удерживали мужчину до приезда сотрудников.
Павел Березовик:
Вадим Гаркун, начальник УГАИ РУВД Мингорисполкома:
Всего с начала 2020 года в столице уже три случая, когда неравнодушные минчане оказали содействие сотрудникам ГАИ. За мужество и находчивость минчанам в торжественной обстановке вручили благодарности и поощрили материально.
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Новости Беларуси. Не проехали мимо. В столичной Госавтоинспекции отметили минчан, которые оказали помощь сотрудникам дорожной милиции в задержании...
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