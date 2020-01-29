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За 500 долларов продали самый большой пионерлагерь в Витебской области: Косинец обещал превратить его в «Артек»

29.01.2020 20:22 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Детский оздоровительный лагерь «Витязь» продали частному инвестору за 1105 рублей, несколько лет назад облисполком выделил на его обновление 2,75 миллиарда неденоминированных рублей — средства собранные на республиканском субботнике.





Напомним, что в 2012 году во время субботника тогдашний губернатор Александр Косинец пообещал превратить захиревший пионерлагерь телезавода в лучший в стране:

— На следующей неделе забираем у «Витязя» лагерь. Они довели его до такого состояния, о котором стыдно говорить. И там будет создан показательный лагерь, витебский «Артек». Он должен быть лучшим лагерем страны. И мы это сделаем: будем выделять ресурсы, если надо, то будем проводить и субботники, и воскресники, — заявил тогда Косинец.

Александр Косинец на открытии первой школы в Билево. Фото Сергея Серебро

В том же году летом лагерь, размещающийся в Богушевском сельсовете Сенненского района, попал в зону урагана, который обрушился на Витебскую область. От этих разрушений он так и не смог оправиться.

В 2013 году по решению облисполкома «Витязь» перешел из республиканской собственности областную, под крышу управления образования. Однако его передача затянулась, и не была завершена даже в 2014 году.



Перед началом летних каникул в 2014 году на восстановление лагеря областные власти выделили 2,75 миллиарда неденоминированных рублей, которые были получены на республиканском субботнике. По курсу Нацбанка на тот момент это было больше 272 000 долларов.

В конце того же года Александр Косинец покинул кресло председателя Витебского облисполкома и идея белорусского «Арткека», как и множество других амбициозных прожектов губернатора, заглохла.



С 2015 года самый большой детский оздоровительный лагерь региона, восемь спальных корпусов которого могли вместить до 600 детишек, не использовался. Три года назад его выставили на продажу первый раз и с тех пор понижали цену.

На четырнадцатый раз комплекс из 39 капитальных строений, занимающий 21,5 гектар площади, выставили с начальной ценой в 39 базовых величин — т.е. получается по 27 рублей за одно здание.

Детский оздоровительный лагерь «Витязь» . Современний вид на один из корпусов

Заинтересовался этой недвижимостью лишь один покупатель – общество с ограниченной ответственностью из городского поселка Болбасово Оршанского района. Этому частнику 27 января и продали детский оздоровительный лагерь за 1105 ру ей, что по курсу Нацбанка составляет около 520 долларов. Новый собственник планирует использовать лагерь в качестве базы отдыха, сообщает комитет «Витебскоблимущество».

Примечательно, что купившее бывший пионерлагерь телезавода ООО «Банкилья» было зарегистрировано за одиннадцать дней до аукциона — 16 января.
 
 
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Детский оздоровительный лагерь «Витязь» продали частному инвестору за 1105 рублей, несколько лет назад облисполком выделил на его обновление 2,75 миллиарда...
 
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