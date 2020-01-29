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ВОЗ предупреждает: коронавирус могут завезти в любую страну
Источник материала: СТВ
Новости мира. Всемирная организация здравоохранения советует странам готовиться к завезенным случаям коронавируса. Рекомендации о том, как справиться с такими ситуациями, должны появиться на сайте организации, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Число стран, где были зафиксированы случаи заражения пневмонией нового типа, продолжает расти. 29 января в списке оказались ОАЭ, Парагвай. Растёт количество заболевших в Германии, Сингапуре, Австралии и самом Китае.
В Поднебесной коронавирус подтверждён почти у 6 тысяч человек. Более 130 скончались. Масштабы распространения нового вируса за месяц превзошли вспышку атипичной пневмонии, которая длилась в Китае более полугода, а вакцина от смертельного заболевания пока не найдена.
Разработкой лекарства занимаются учёные нескольких стран. Исследователи из Гонконга заявили, что спасение найдено, однако созданный ими препарат нужно протестировать.
Тем временем из эпицентра эпидемии, – провинции Хубэй, – продолжается эвакуация иностранцев. Япония, США, Германия, Турция и несколько других стран уже вывезли своих граждан. По прибытию на родину все они были помещены в карантин.
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Новости мира. Всемирная организация здравоохранения советует странам готовиться к завезенным случаям коронавируса. Рекомендации о том, как справиться с такими...
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