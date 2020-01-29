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Курс на импортозамещение. На Моторном заводе в Столбцах открыли участок инновационной производственной линии

29.01.2020 23:36 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Сделано в Столбцах. Минский моторный опробовал новую линию по производству высокопрочного чугуна., сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Тот пример, когда создали своё и отказались от чужого. Предприятие сегодня поcетил председатель Комитета госконтроля.

Что оказалось в центре внимания, расскажет Дмитрий Боярович. 

Курс на импортозамещение. На Моторном заводе в Столбцах открыли участок инновационной производственной линии

Минский моторный завод – один из двигателей промышленности Беларуси. И проект, реализуемый в его филиале – в Столбцах – включен в госпрограмму инновационного развития.

Курс на импортозамещение. На Моторном заводе в Столбцах открыли участок инновационной производственной линии

Сюда сегодня приехал глава КГК. Чтобы зафиксировать исторический момент для предприятия – пробный пуск участка фасонных отливок. 

Курс на импортозамещение. На Моторном заводе в Столбцах открыли участок инновационной производственной линии

Еще 6 лет назад комплектующие для производства двигателей – гильзы – здесь импортировали из Украины. Сегодня они производятся на предприятии. Этого достигли за счет внедрения участка литья гильзы. И вот теперь новый участок – в рамках того же проекта – решает сразу несколько проблем. 

Курс на импортозамещение. На Моторном заводе в Столбцах открыли участок инновационной производственной линии

Леонид Малиновский, директор филиала ОАО «Управляющая компания-холдинга «Минский моторный завод« в г. Столбцы:
Участок открыт под мощность литья 10 тысяч тонн в год. Известное оборудование, хорошего качества, известные производители.  Что нам позволит получить чугун марки ВЧ с хорошими механическими свойствами. Что позволит снизить металлоемкость формы. 

Курс на импортозамещение. На Моторном заводе в Столбцах открыли участок инновационной производственной линии

Новое производство позволит снизить металлоемкость материала на 15%. Этого достаточно, чтобы уменьшить цену на товар. При этом, его материал будет соответствовать характеристикам высокопрочного легированного чугуна. Немаловажно, что проект реализовали за счет прибыли предприятия. На него потратили 50 миллионов рублей. 

Курс на импортозамещение. На Моторном заводе в Столбцах открыли участок инновационной производственной линии

Дмитрий Боярович, корреспондент:
Новый участок позволит заводу производить мелкосерийное чугунное литье. А это значительно расширит линейку выпускаемой продукции. На отдельные ее виды уже есть спрос со стороны иностранных компаний. 

Курс на импортозамещение. На Моторном заводе в Столбцах открыли участок инновационной производственной линии

Сейчас ведутся переговоры с представителями известного немецкого бренда. Речь идет о закупке белорусских деталей от техники. Заинтересованность в сотрудничестве есть и у российских промышленных предприятий. Также завод может наладить кооперацию с белорусскими гигантами. К примеру, отливать запчасти для МАЗа или «Могилевлифтмаша«. 

На Моторном заводе в Столбцах открыли участок инновационной линии. Предприятие посетил глава КГК

Курс на импортозамещение. На Моторном заводе в Столбцах открыли участок инновационной производственной линии

За время реализации проекта здесь появилось 25 новых рабочих мест. Еще 25 появятся в ближайшее время. Между тем, в скором времени на заводе установят корпус для массового производства. Планируется, что предприятие в Столбцах превратится в полноценный промышленный узел.  

Люди в материале: Дмитрий Боярович, Леонид Анфимов, Леонид Малиновский
 
 
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Новости Беларуси. Сделано в Столбцах. Минский моторный опробовал новую линию по производству высокопрочного чугуна., сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ....
 
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