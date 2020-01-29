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Здание «БелЭкспо» в виде огромного василька появится в Минске. Архитекторы показали макет

29.01.2020 23:20 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. В стиле белорусской символики. Архитекторы представили макет будущего выставочного центра «БелЭкспо». Его планируют построить в виде василька, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Здание «БелЭкспо» в виде огромного василька появится в Минске. Архитекторы показали макет

Архитектурная концепция представляет собой огромный цветок. Его листья – большие террасы, а сам бутон – несколько павильонов. В середине василька – стеклянный купол.

Здание «БелЭкспо» в виде огромного василька появится в Минске. Архитекторы показали макет

Проект назвали «Васильковое небо». Особенность комплекса – большое пространство без опор внутри с габаритами 90 на 110 метров, а высота почти 14 метров.

Здание «БелЭкспо» в виде огромного василька появится в Минске. Архитекторы показали макет

Владимир Архангельский, главный архитектор УП «Минскпроект»:
Нюансы возможны только с поиском инвестора, естественно, потому что это достаточно дорогостоящее сооружение и окупаемость его может растянуться на годы.

Люди в материале: Владимир Архангельский
 
 
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Новости Беларуси. В стиле белорусской символики. Архитекторы представили макет будущего выставочного центра «БелЭкспо». Его планируют построить в виде василька,...
 
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