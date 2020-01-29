Курсы валют на 29 января: курс доллара 2.1283, курс евро 2.3421, российский рубль 3.4091

Источник материала: Myfin

29.01.2020: итоги торгов БВФБ

29 января 2020 года на торгах БВФБ были установлены следующие официальные курсы иностранных валют: курс доллара – 2.1283, курс евро – 2.3421, курс российского рубля (100 RUB) составил 3.4091.

Торги долларом по отношению к белорусскому рублю завершились ростом на 0 рубля до 2.1283, что составило 0%. Всего за месяц доллар укрепился на 0.0218 рублей.

Средневзвешенный курс евро ослабел по отношению к рублю на 0.0033 (0.14%), на 29 января 2020 курс составил 2.3421. По итогам месяца евро уменьшился на 0.0012 рублей.

Торги российским рублем по отношению к белорусскому рублю закончились ростом на 0.0226 рублей (0.67%). За месяц средневзвешенный курс рубля увеличился всего на 0.0106 рублей.

Объём торгов в BYN Доллар Евро Российский рубль 38 530 500 18 627 000 10 024 700

В минских обменных пунктах коммерческих банков сегодня в 12:00 курс покупки доллара составил 2.08 – 2.127 рублей, курс продажи доллара 2.129 – 2.16. Евро можно было продать в диапазоне 2.285 – 2.339 рублей, купить – 2.343 – 2.39.

На данный момент кросс-курсы по основным валютам составляют:

USD/RUB =62.7 (стоимость 1 доллара равна 62.7 российских рубля),

=62.7 (стоимость 1 доллара равна 62.7 российских рубля), EUR/USD =1.102 (1 евро стоит 1.102 доллар),

=1.102 (1 евро стоит 1.102 доллар), EUR/RUB =68.9 (68.9 рублей составляет стоимость 1 евро).

Полную информацию о курсах валют банков Беларуси , установившихся после окончания торгов на валютной бирже, вы может получить в сводной таблице .