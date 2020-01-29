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Курсы валют на 29 января: курс доллара 2.1283, курс евро 2.3421, российский рубль 3.4091
Источник материала: Myfin
29 января 2020 года на
В минских обменных пунктах коммерческих банков сегодня в 12:00 курс покупки доллара составил 2.08 – 2.127 рублей, курс продажи доллара 2.129 – 2.16. Евро можно было продать в диапазоне 2.285 – 2.339 рублей, купить – 2.343 – 2.39.
На данный момент кросс-курсы по основным валютам составляют:
Полную информацию о
Также вы можете узнать актуальные курсы валют в банках России и сравнить
Источник: Myfin.by
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29 января 2020 года на торгах БВФБ были установлены следующие официальные курсы иностранных валют:курс доллара 2.1283, курс евро 2.3421, курс российского рубля составил...
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