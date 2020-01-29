Если деревья вырубят, мы задохнемся. В Колодищах конфликт - там вместо леса хотят построить дома

Источник материала: Tut.by

Недавно Минский райисполком презентовал новый генеральный план агрогородка Колодищи. Обсуждение выдалось жарким. Местные жители возмутились планами властей вырубить полувековой лес — на его месте могут вырасти многоквартирные жилые дома. Этот лесной массив не просто единственное место для прогулок, но и естественный буфер от неприятных запахов, говорят люди. Дело в том, что рядом расположена ферма с выбросами сточных отходов, свалка ТБО и скотомогильник. «И на этом месте будут строить жилье?» — удивляются местные. Realt.by узнал, как в ближайшее время будут развиваться Колодищи и какие конкретные предложения есть у местных жителей.





Разработкой нового генерального плана территории занимались в УП «БЕЛНИИПГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВА», заказчиком выступил Минский районный исполнительный комитет.

На презентации генплана главный архитектор Дарья Мороз сообщила, что площадь жилой зоны Колодищ сегодня составляет 1 924,8 га, но совсем скоро она увеличится на 318,5 га. Прирастет деревня за счет жилого комплекса «Зеленая Гавань» компании «А-100 Девелопмент» и гольф-клуба. Кроме того, проектировщик предлагает освоить новый участок на севере поселка за Военным городком. К 2025 году там должна появиться многоквартирная застройка. Еще одна смешанная застройка намечается вдоль улицы Короткевича на так называемых «землях запаса Минского района» (так они обозначены на кадастровой карте).



Действующий генплан



Новый генплан

Местные жители убеждены, что «земли запаса Минского района» — это земли, которые нельзя отдавать под жилое строительство, и просят присоединить их к Боровлянскому спецлесхозу. И на это существует ряд причин.



Земли запаса Минского района и зоны, о которых пойдет речь. Красным цветом обозначены «земли запаса Минского района»

«Вообще-то тут лес и два водоема»

На территории, которую райисполком планирует присоединить к Колодищам, находится лес. Его видно со спутников и с земли.

— На общественном обсуждении от чиновников прозвучало, что тут никакого леса нет. Кажется, что составители генплана просто не приезжали в Колодищи и не видели, что на этой территории расположено. А растет здесь полноценный лес возрастом около 50 лет с полностью сформировавшимся биоценозом, на территории расположены 2 природных водоема (один из них площадью 700 кв метров), водоохранные, санитарные и иные зоны, которые и вовсе не учтены при разработке генерального плана, — рассказывают местные жители.



Озеро «Большое»



Озеро «Малое»

Уровень озеленения в Колодищах и так не соответствует нормам, подчеркивают местные жители, а этот лесной массив является единственной зеленой зоной для близлежащих кварталов с индивидуальной жилой застройкой.





— Генпланом предлагается вырубить всю эту красоту. Мы не можем с этим согласиться. Территория, которую власти предлагают для вырубки, примыкает к биологическому заказнику «Глебковка», который создали в 2001 году с целью сохранения уникальных природных комплексов в естественном состоянии. В заказнике растут 14 видов растений, которые занесены в «Красную книгу», гнездится «краснокнижная» пустельга. Лес, который могут пустить под застройку, это логическое продолжение заказника, — делятся местные жители.

Строить будут на месте свалки ТБО и скотомогильника?

За лесом находится огромная свалка ТБО и скотомогильник, рассказывают активисты. Строить планируют многоквартирное жилье вблизи этих мест или рядом.

— Но ведь никто не делал даже экологическую оценку этих земель. В ходе общественного обсуждения генплана мы неоднократно просили предоставить экологическую информацию, но на данный момент нас с ней никто так и не ознакомил, — рассказывает один из активистов.

Сажать, чтобы срубить?

Как таковых благоустроенных озелененных зон на сегодняшний день в Колодищах нет. Когда проводилось расширение центральной дороги, строительство АЗС других объектов в Колодищах, то по закону нужно было сделать так называемые «компенсационные высадки». И в 2018—2019 году это было реализовано — здесь посадили более 9000 саженцев.





— Не прошло и года, как власти передумали и решили, что местным жителям не нужна «рекреационная зона». Теперь они хотят закопать под бульдозер эти саженцы, стоимость которых, по оценкам экспертов, может доходить до 250 000 рублей. Чьи средства будут закопаны — государственные или жителей Колодищ, покупающих участки и платящих налоги? И кто за это ответит? — спрашивают жители.





«Лес нам служит буфером от дурных запахов»

Вблизи от проектируемых на генплане жилых кварталов также находится действующая молочно-товарная ферма «Старина» мощностью более 1100 голов крупного рогатого скота. Неприятные запахи от стоков, которые сливаются прямо в лес, по словам местных, распространяются порой на расстояние более 2 км.

— Лес нам служит буфером от дурных запахов. Порой даже с ним нечем дышать, а как быть, если леса не будет? — задается вопросом местная жительница. — Видимо, придется задохнуться. У меня складывается впечатление, что генплан не имеет привязки ни к местности, ни к санитарным и охранным нормам, — рассказывает один из активистов



Стоки от фермы. Фото местных жителей

Примечательно, что УП «БЕЛНИИПГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВА» перед разработкой генплана проводило опрос местных жителей. По его результатам большинство жителей считают наиболее привлекательными местами для посещения те зеленые зоны, которые расположены вокруг агрогородка Колодиши.



Вырезка из результатов опроса

Учитывая все приведенные аргументы, местные жители настаивают на том, чтобы «земли запаса Минского района» не включали в черту Колодищанского сельсовета.

— Уничтожение такого большого лесного массива приведет к ухудшению санитарно-эпидемиологического благополучия населения, станет примером нерационального использования вовсе не бесконечных природных ресурсов, поэтому мы, жители, предлагаем отдать эти «земли запаса Минского района» Боровлянскому лесхозу для организации ландшафтно-рекреационных территорий, которые уже отчасти созданы благодаря компенсационным посадкам, — делятся местные жители.

Точных данных по площади «земель запаса Минского района», которые планирует освоить райисполком, нет. В пояснительной записке к генеральному плану есть только цифры, которые выделены под новое строительство во всех Колодищах. Под новое жилищное строительство планируется выделить 214,8 га, в том числе на территории гольф- комплекса 156,5 га, из них по этапам: I этап — всего — 44,0 га, в том числе на территории гольф-комплекса 31,9 га; под усадебную застройку — 33,8 га, в том числе на территории гольф-комплекса 25,2 га; под многоквартирную застройку — 10,2 га, в том числе на территории гольф- комплекса 6,7 га; II этап — всего — 170,8 га, в том числе на территории гольф-комплекса 124,0 га; под усадебную застройку — 45,3 га, в том числе на территории гольф-комплекса 39,1 га. под многоквартирную застройку — 84,9 га (на территории гольф-комплекса); под смешанную застройку — 40,6 га (на свободных территориях в застроенной части агрогородка). Территория агрогородка: существующая — 1 924,83 га; I этап — 2 254,43 га; к концу II этапа -2337,29 га.