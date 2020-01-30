ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Людям с инвалидностью могут предоставить право бесплатно пользоваться автомобильными парковками

30.01.2020 07:38 — Разное | Партизан  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Партизан

Для граждан с ограниченными возможностями также введут услуги персональных ассистентов.

Такие нормы содержатся в новом законопроекте "О правах инвалидов и их социальной интеграции". Об этом сообщила журналистам председатель Постоянной комиссии Палаты представителей по труду и социальным вопросам Людмила Кананович, отвечая на вопрос корреспондента БЕЛТА.

Документ обсуждался сегодня на заседании профильной парламентской комиссии. Депутаты планируют принять его в первом чтении на весенней сессии.
Людмила Кананович констатировала, что во всем мире количество людей с инвалидностью значительно, и тенденция такова, что оно продолжает расти. В Беларуси на 1 января 2020 года на учете в органах по труду и соцзащите состояли 573,7 тыс. таких граждан, из них инвалидов 1-й группы - 86,7 тыс., 2-й группы - 360,3 тыс. Среди инвалидов в Беларуси насчитывается 33,2 тыс. детей в возрасте до 18 лет. Удельный вес этих людей в общей численности населения составляет 6%.

В законопроекте закрепляется норма об обязательном установлении квоты для приема на работу инвалидов. "Но хотелось бы, чтобы это были уже оборудованные места, чтобы человек с ограниченными возможностями мог там сразу приступить к работе. Ожидается, что квоты будут устанавливать для предприятий, где работает не менее 100 человек. Квоты по трудоустройству людей с инвалидностью планируется ввести в 2023 году", - рассказала председатель комиссии.

В нормативно-правовом акте предлагается предусмотреть образование в областных (Минском городском), районных и городских исполкомах, а также местных администрациях районов в городах постоянно действующих межведомственных советов по правам инвалидов.



В проект закона введены новые термины и понятия - "абилитация инвалида", "универсальный дизайн", "жестовый язык", "разумное приспособление". Предусмотрена возможность создания центров реабилитации и абилитации на республиканском и местных уровнях. Такие центры могут образовываться как по одному, так и по нескольким направлениям, включая медицинскую, социальную, профессиональную помощь.

Термин "инвалидность" в новом законопроекте приобретает иной акцент - он сделан не на медицинской составляющей, а на социальном аспекте, то есть на наличии препятствий для участия граждан с ограниченными возможностями в жизни общества.
 
 
Ссылка на источник 57
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Для граждан с ограниченными возможностями также введут услуги персональных ассистентов.
 
Новости дня
Новости разные
 
Состоялось открытие выставки «Человек и природа – союзники или враги?»
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

Свежие газеты

29.01.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Днепровская правда (Дуюровно)
Голас Сененшчыны
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
30.01.2020
Mir24.TV Belarus
Днепровская правда (Дуюровно)
Новости Волковыска

Архив (Разное)

﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика