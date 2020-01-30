Теннисистки, за которых мы болели в 90-х. Показываем, как сейчас выглядят звезды тех лет

Источник материала: Tut.by

Если вы начали смотреть теннис в 90-е, то наверняка ностальгируете по золотой эпохе женского тенниса. Штеффи Граф била один рекорд за другим, Наталья Зверева с Джиджи Фернандес побеждала в финалах «Большого шлема», а Мартина Хингис и Моника Селеш громили звезд в тинейджерском возрасте. Более того, именно в конце 90-х о себе впервые заявили сестры Уильямс и Анна Курникова. А знаете, как выглядят символы той эпохи в наши дни?

Фото: Reuters, личные страницы в Instagram.