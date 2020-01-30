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Теннисистки, за которых мы болели в 90-х. Показываем, как сейчас выглядят звезды тех лет

30.01.2020 08:06 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Если вы начали смотреть теннис в 90-е, то наверняка ностальгируете по золотой эпохе женского тенниса. Штеффи Граф била один рекорд за другим, Наталья Зверева с Джиджи Фернандес побеждала в финалах «Большого шлема», а Мартина Хингис и Моника Селеш громили звезд в тинейджерском возрасте. Более того, именно в конце 90-х о себе впервые заявили сестры Уильямс и Анна Курникова. А знаете, как выглядят символы той эпохи в наши дни?

Фото: Reuters, личные страницы в Instagram.

 

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Если вы начали смотреть теннис в 90-е, то наверняка ностальгируете по золотой эпохе женского тенниса.
 
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