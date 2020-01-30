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У Роналду - новый рекорд. Первый человек в мире с 200 млн подписчиков в Instagram
Источник материала: Партизан
Нападающий итальянской футбольной команды "Ювентус" и сборной Португалии Криштиану Роналду стал первым человеком в мире, набравшим 200 миллионов подписчиков в Instagram.
Как сообщает Sports.ru, в тройку также входят американская поп певица Ариана Гранде, у которой 173 миллиона фолловеров, на третьем месте - американский актер Дуайн Джонсон со 170 миллионами подписчиков.
У капитана испанской "Барселоны" Лионеля Месси -141 миллион фолловеров.
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Нападающий итальянской футбольной команды "Ювентус" и сборной Португалии Криштиану Роналду стал первым человеком в мире, набравшим 200 миллионов подписчиков в...
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