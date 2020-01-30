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Учащиеся детских школ искусств достойно представили район в отборочном туре Международного конкурса

30.01.2020 — Разное | Газета Авангард  
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Источник материала: Газета Авангард

На базе Жлобинской школы искусств №1 состоялся областной отборочный тур III Международного конкурса «Мой сябра – баян». Жюри выбирало финалистов для участия в заключительном туре, который пройдёт в феврале в Гомельском колледже искусств им. Н.Ф.Соколовского.

На сцене детской школы искусств №1 искусство игры на баяне и аккордеоне продемонстрировали 35 юных дарований из Рогачева, Довска, Буда-Кошелево, Светлогорска и Жлобина.

Учащиеся детских школ искусств достойно представили район в отборочном туре Международного конкурса Учащиеся детских школ искусств достойно представили район в отборочном туре Международного конкурса

Жюри, в состав которого вошли преподаватели Гомельского государственного колледжа искусств им. Н.Ф. Соколовского, оценивало как яркость исполнительской индивидуальности, так и точность передачи стиля заявленных произведений. В отборочном туре наш район достойно представили Андрей Дмитрук (учитель Лилия Чимбур) и Кирилл Янченко (учитель Людмила Ветошкина) из Буда-Кошелевской детской школы искусств, а также Иван Петрусевич (учитель Екатерина Кравченко) из Уваровичской детской школы искусств.

Наталья МАКСИМОВА

Фото из архива Буда-Кошелевской и Уваровичской детских школ искусств

 
 
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На базе Жлобинской школы искусств №1 состоялся областной отборочный тур III Международного конкурса «Мой сябра – баян». Жюри выбирало финалистов для...
 
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