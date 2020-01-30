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В Несвиже состоится торжественное мероприятие, посвященное 80-летию района

30.01.2020 — Разное | Нясвижскiя навiны  
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Источник материала: Нясвижскiя навiны

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31 января в Несвижском центре культуры состоится торжественное мероприятие, посвященное 80-летию Несвижского района. В празднике примет участие председатель Минского облисполкома Александр Турчин.

Участника и гостям праздника будет презентован 20-минутный фильм о Несвижском районе. Изюминкой мероприятия станет лазерное шоу «Вехи большого пути».

Жителям региона, внесшим особый вклад в его развитие, будут вручены дипломы.

Дополнительно

Юбилей Несвижского района – это не только большой праздник для его жителей, но и для всей Минской области. Ведь несвижская земля – это настоящая жемчужина центрального региона страны.

Здесь увидишь живописные просторы, богатую архитектуру, познакомишься с красивыми традициями и легендами. Несомненно, самая большая достопримечательность – величественный замок, включенный в список всемирного культурного наследия ЮНЕСКО. 

Каждый уголок этого края дышит историей. Она свидетельствует о том, что Несвиж с давних времен играл значительную роль в становлении белорусской государственности. Его называли некоронованной столицей Великого Княжества Литовского.

Являясь резиденцией могущественного рода Радзивиллов, город стал родоначальником белорусского книгопечатания, театрального искусства. Эти места славились мануфактурами, развитым ремесленничеством и торговлей.

На протяжении веков несвижская земля обогащалась трудами видных государственных деятелей, просветителей, художников, музыкантов, литераторов. С ней связаны такие имена, как Николай Радзивилл Черный, Сымон Будный, Томаш Маковский, Адам Мицкевич, Владислав Сырокомля, Якуб Колас, Янка Купала, Аркадий Кулешов, Константин Паустовский, и другие.

Нельзя не вспомнить и тех выдающихся людей, которые принадлежат уже к поколению новых времен. Среди них Герой Советского Союза Николай Павлович Лещенко, Герой Социалистического труда Яков Васильевич Алексанкин, Герой Беларуси Михаил Александрович Карчмит.

Большой вклад в развитие района внесли такие известные личности, как бывший вице-премьер Владимир Нестерович Дражин, земляками являются бывший министр культуры и печати Анатолий Иванович Бутевич, бывший руководитель правительства, а ныне председатель Коллегии Евразийской экономической комиссии. Михаил Владимирович Мясникович.

Сегодня Несвижский район прочно удерживает позиции одного из индустриальных и аграрных центров Минщины. В регионе создается благоприятный инвестиционный климат, реализуются масштабные проекты в социальной сфере, появляются новые рабочие места. Только в 2019 году за счет создания новых производств и предприятий работу получили 159 жителей.

В приоритете – строительство жилья для многодетных. В этом году 94 семьи Несвижского района станут счастливыми обладателями квадратных метров в многоквартирных домах. Развивается и социальная инфраструктура. В райцентре начнут возводить новый детский сад на 253 места.

Основополагающая роль в повышении конкурентоспособности экономики района принадлежит промышленности и сельскому хозяйству. В 2019 году аграрии Несвижского района стали победителями областных «Дажынак», а продукцию таких компаний, как агрокомбинат «Снов», завод детского питания, «Фармлэнд», покупают далеко за пределами Беларуси. Активно развиваются предприятия малого и среднего бизнеса. Поступления от их деятельности составляют почти пятую часть в консолидированном бюджете района.

В 2021 году в Несвиже начнется реконструкция костела Божьего тела. Богатая архитектура, живописная природа, красивые традиции и легенды делают район крупнейшим центром туризма Минской области и Беларуси.

Перед руководством района стоят масштабные, востребованные задачи, но главная из них – улучшение благосостояния граждан. Важно, чтобы богатства региона, его ресурсы служили людям, повышению качества их жизни.


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31 января в Несвижском центре культуры состоится торжественное мероприятие, посвященное 80-летию Несвижского района. В празднике примет участие председатель...
 
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