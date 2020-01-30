В Минском районе построят первый экологический рынок в Беларуси

Источник материала: Нясвижскiя навiны

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На выезде из Минска возле д.Валерьяново появится первый экологический рынок в Беларуси. При этом площадь торговой площадки будет составлять свыше 4000 м2.





Свои товары на рынке смогут представить, как фермерские хозяйства, так и крупные аграрные предприятия. Главное требование – экологически чистая продукция. Купить можно будет молочные, мясные продукты, а также овощи и фрукты.

К слову, экорынок расположится на первом этаже четырехэтажного здания. Для контроля качества товаров построят современную лабораторию. Также возле рынка оборудуют парковку и детские площадки.

Источник: по информации ctv.by .