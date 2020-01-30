Российские эксперты проанализировали указ Лукашенко по газу





Напомним, что Александр Лукашенко 23 января уполномочил правительство провести переговоры с российской стороной. По результaтaм диaлогa Совмин имеет прaво вносить в соглaшение сторон не принципиaльные изменения.





Игорь Юшков в эфире НСН заявил, что Ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасностив эфирезаявил, что Минск демонстрирует Москве готовность договориться о цене на газ.





«В какой-то степени, действия Лукашенко – это возврат Минска к реальности. До этого в Беларуси хотели получить от «Газпрома» цену, как для российских потребителей – около 70 долларов за 1000 кубометров газа. Теперь в Минске понимают, что надо сохранить цену, которая есть сейчас - хотя бы на уровне 130 долларов. Иначе будет вообще – 150 долларов за 1000 кубов», - пояснил Игорь Юшков.





По мнению эксперта по Беларуси (так его называют россияне, но мы помним, что это бывший глава БТ и сенатор) Александра Зимовского, президент страны своим указом о внесении дополнений в договор на поставки газа из России передал правительству дополнительные полномочия.





«Позволю себе предположить, что президент допустил правительство Беларуси к переговорному столу, члены правительства получили право вести дальнейшие переговоры по газу с Россией, с «Газпромом». Тем более, Лукашенко сам не участвует в переговорах. Он приглашает чиновника, обозначает ему условия: цена - не дороже такого-то уровня. И тот стоит как скала. Умом понимает, что было бы неплохо договориться, но сердцем знает, если он это сделает, его уволят», - сообщил белорусский политолог.





Игорь Юшков, однако, отметил формализм в решении белорусского президента поручить правительству страны подписывать протокол к соглашению Минска и «Газпрома» и вносить в него изменения. Юшков напомнил, что эти полномочия и так являются компетенциями белорусского правительства.









«Не Лукашенко подписывал предыдущий протокол, а представитель правительства Беларуси. Напомню, контракт между Минском и «Газпромом» подписан до 2021 года. В конце декабря 2019 года к нему был подписан протокол, который позволял сохранить цену газа для Беларуси на уровне около 130 долларов за 1000 кубов до конца февраля. Без этого протокола будет около 150 долларов. То есть, Лукашенко своим поручением правительству делегирует право вести переговоры с Россией по поводу продления этого протокола. Под незначительными поправками он понимает дату протокола и показывает, что белорусы хотели бы продли действие подписанного протокола, который позволяет сохранить цену на уровне 130 долларов за 1000 кубов», - заявил собеседник НСН.