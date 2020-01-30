Осиповичский межрайотдел ГКСЭ: советы автоэкспертов по вождению в зимних условиях

Источник материала: Асiповiцкi край

Дорога, даже если она хорошо знакома водителю, может быть непредсказуемой. Многое зависит от погодных условий, тем более если по календарю — зима. Государственные судебные эксперты-автотехники управления Государственного комитета судебных экспертиз по Могилевской области дали полезные рекомендации о правильной реакции водителя в нестандартной ситуации, нюансах использования шипованных и всесезонных шин и многом другом.

Если автомобиль на скользкой дороге заносит…

Здесь все зависит от того, какой у автомобиля привод – передний, задний или полный. На машине с передним приводом во время заноса руль необходимо плавно повернуть в сторону заноса, нажать на педаль газа и, по теории движения, автомобиль должен выровнять свою траекторию. С задним приводом, наоборот, педали нужно отпустить и поворачивать руль в сторону заноса. Для неопытных водителей поясняем: в случае заноса правой стороной вперед (автомобиль разворачивает влево), руль нужно выворачивать вправо. Таким образом передние колеса устанавливаются в направлении траектории заноса и сцепление их с дорогой увеличивается. Соответственно в случае заноса в левую сторону вперед (автомобиль разворачивает вправо), руль нужно выкручивать влево.

Резко тормозить нельзя, это может только усугубить положение, на скользкой дороге управлять автомобилем нужно плавно, спокойно. А вообще, не следует допускать такой ситуации, когда автомобиль становится неуправляемым. К этому могут привести как неправильные действия водителя, так и технические неисправности ходовой части автомобиля, в том числе изношенность шин, установка различных шин на колеса одной оси, погодные условия.

Какие автомобили более склонны к заносу?

Попасть в занос или ДТП может любой автомобиль. Возможно, больше шансов уйти в занос у заднеприводных. Что касается года выпуска, то в современных автомобилях имеются электронные помощники – системы стабилизации, курсовой устойчивости, которые помогают водителю выводить машину из заноса и не попадать в него. На старом авто водителю приходится полагаться только на себя.

Что делать пассажирам машины в момент аварии, чтобы минимизировать последствия?

Нужно сгруппироваться, пригнуть голову, закрыть руками лицо и другие жизненно важные органы. Такая реакция у человека возникает сама собой — инстинкт самосохранения. Но обычно все происходит настолько быстро, что водитель и пассажиры не успевают даже понять, что происходит, а тем более вспомнить какие-то рекомендации. И ни в коем случае не стоит пренебрегать ремнями безопасности. Если автомобиль переворачивается, то пристегнутый человек меньше травмируется.

Если нет снега и льда, не опасно ли ездить на зимней резине?

У нас климат непредсказуемый. Сегодня солнце светит, плюсовая температура, а завтра снега по колено. Так что лучше резину поменять с наступлением календарной зимы. Для производства зимних шин используют специальные составы резины, которые адаптированы для езды при низких температурах, на них свой рисунок протектора, который наилучшим образом предназначен для эксплуатации на льду и снегу. Не стоит утверждать, что на зимних шинах при отсутствии снега и льда ездить хуже и опаснее. Какие-то изменения в процессе управления происходят, но они незначительны. У нас некоторые автомобилисты круглый год ездят на зимних шинах, и это не становится причиной ДТП. При этом не следует забывать, что зимняя резина, как правило, мягче летней и при высокой температуре на улице гораздо легче скользит по асфальту при торможении, что может привести к увеличению остановочного пути автомобиля.

Шины с шипами или без — вот в чем вопрос…

Шипованные проявляют себя с положительной стороны только на скользких покрытиях. Разумеется, сцепление шипованных шин с дорожным покрытием будет лучше, чем шин без шипов, тормозной путь на скользкой дороге будет меньшим. Но на сухом асфальте, скорее, наоборот. Потому что шипы – это в основном металл, по асфальту они будут проскальзывать. Потому в наших климатических условиях, особенно нынешней зимой, это не совсем актуально.

А если поставить спереди шины с шипами, а на заднюю ось – «липучки»?

С 1 декабря на всех колесах должна быть зимняя резина, подчеркиваем: на всех колесах. Не должны быть установлены на одну ось шины с различным рисунком протектора либо шины радиальные совместно с диагональными. А если на передней оси авто стоят две шины с одним рисунком протектора, а на задней – две с другим, такое, в принципе, возможно, поскольку это не противоречит требованиям правил. Но стоит учитывать различные сцепления с дорогой шин с шипами и без них, что может привести к заносам на поворотах.

Что если поставить «всесезонные шины» и не менять?

ПДД допускает их применение и зимой. Основные свои функции они будут выполнять, но эти универсальные шины по качеству не будут стоять в одном ряду ни с зимними, ни с летними. Они сделаны для удобства человека: люди стремятся все упростить и подстроить под себя. Все же стоит использовать шины по сезону: летом – летние, зимой – зимние. Понятно, что менять их затратно. Знаю, что многие водители нашли такой выход: у них есть комплект колес зимней резины в сборе и комплект колес с летними шинами, при необходимости они просто переставляют колеса.

Не опасно ли ездить, если передние шины новые, а задние старые?

Если шины соответствуют определенным требованиям, на них можно ездить, сколько угодно, и неважно, когда вы меняли передние или задние шины. Они не должны иметь каких-то проколов, порезов, разрывов с обнажением нити корда, растрескивания резины, то есть повреждений важных элементов, отвечающих за безопасность. Что касается высоты рисунка протектора, она, согласно ПДД, не может быть менее 1,6 мм для легковых авто, а в зимний период при движении на заснеженном и обледенелом покрытии – не менее 4 мм. Если меньше – необходимо поменять. Кроме того при использовании на одной оси новых шин, а на второй — старых при движении на поворотах также может возникать занос по причинам возможной потери эластичности старыми шинами, а также снижения высоты рисунка протектора.

Как правильно тормозить при наличии и отсутствии АБС…

Многое будет зависеть от состояния дорожного покрытия. На сухом асфальте разница в технике торможения будет наименее существенна. Если же покрытие скользкое, то на автомобиле, не оборудованном антиблокировочной системой, необходимо тормозить рывками, то есть циклично нажимать и отпускать педаль, ловить момент, когда колеса начинают скользить, чтобы не отпустить автомобиль в неуправляемый занос. Для этого нужен соответствующий опыт. На автомобиле же с АБС все это выполняет электроника – водителю достаточно просто нажать педаль и непрерывно ее удерживать до остановки автомобиля. Следует отметить, что основное отличие автомобиля с АБС и без нее заключается в том, что в первом случае при экстренном торможении колеса блокируются прерывисто, что сохраняет их сцепление с дорогой и позволяет эффективно изменять траекторию движения машины. А автомобиль, не оборудованный АБС, при экстренном торможении может стать неуправляемым.

Если на дорогу внезапно выбежали животное или пешеход…

– Согласно правилам, водитель должен применять все меры к снижению скорости, вплоть до остановки. Если дорожная ситуация позволяет маневрировать, можно попытаться объехать препятствие. На опасных участках дороги стоят предупреждающие знаки, и водитель обязан выбирать соответствующую скорость, тогда шансов остановить автомобиль у него больше. Главное – внимание на дорогах. То же самое касается реакции водителя на появление пешехода. Хочется обратиться к водителям: если вы сбили человека, ни в коем случае не скрывайтесь с места ДТП и не оставляйте его в опасности.

Может, неопытному водителю стоит поставить свое авто на зиму на прикол – от беды подальше?

Невозможно получить нормальный опыт вождения, если вы автомобиль поставите в гараж и будете ездить на нем только три месяца в году. В конце концов, ходить зимой тоже опасно… Просто в зимний период всем нам надо проявлять повышенную осторожность и аккуратность. То же самое касается и автомобилистов: главное соответствующим образом подготовить свой автомобиль и помнить, что приемы управления авто зимой отличаются от тех, что были летом.

По материалам газеты «Вечерний Бобруйск»