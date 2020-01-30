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Трассу Могилев - Чаусы планируют сдать к концу 2020 года. Как она изменится и что там происходит сейчас

30.01.2020 10:50 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Реконструкцию участка трассы Могилев-Чериков-Костюковичи от городской черты и до отметки 5,5 км в направлении Чаус собираются закончить в третьем квартале этого года. Начали ее в конце 2018-го, тогда срок сдачи назначили на 2019 год, но возникли вв том числе и сложности с городскими коммуникациями — вот сроки и затянулись.


За трассу взялись, потому что она перестала справляться с интенсивностью движения транспорта. В среднем за сутки там проезжает от 10 до 13 тысяч машин, повысилась и аварийность. Учитывая сложившуюся ситуацию, возникла острая необходимость модернизации трассы с уровня автодороги третьей категории до первой.





Как изменится старая трасса

Проект реконструкции участка трассы протяженностью 5,5 км сделал столичный «Белгипродор».

Дорога будет расширена до четырех полос — по две в каждую сторону. Участок, который закреплен за городскими коммунальными службами — от перекрестка на Витебском проспекте до Чаусского шоссе, — до четырех полос уже расширили. Концепция та же, с одним лишь отличием — покрытие выполнено в асфальто-бетоне. Чаусская же трасса будет цементно-бетонной. Прочность у обоих материалов одинаковая, а вот срок службы цементо-бетона дольше примерно в 2 раза.

Предусмотрены две транспортные развязки.

Одна — в районе пересечения трассы с основным въездом в Малую Боровку. Узел полностью обеспечит безопасность движения пешеходов и транспорта в этой зоне, обещает Павел Скребунов:

— Дорога первой категории не должна пересекаться с местными дорогами на одном уровне, поэтому там предусмотрен путепровод — чтобы развязать транспортные потоки, он же обеспечит пропуск к железнодорожной ветке. Развязка будет очень компактная, с длиной съездов порядка полутора километров.





Вторая транспортная развязка будет на пересечении трассы с дорогой М8 Витебск — Гомель — граница Украины, в народе ее называют «Ленинградка». Направление популярное, с большой интенсивностью движения, поэтому без развязки там не обойтись.

На участке трассы в черте города сделают подземные пешеходные переходы, велодорожки, пешеходные дорожки, освещение, проезды для технологического транспорта в районе промзоны.

Что происходит сейчас

Весь предыдущий период занимались в основном подготовительными работами, рассказал TUT.BY начальник отдела технического надзора и подготовки производства «Могилевавтодор» Павел Скребунов:

— В городской черте много коммуникаций, которые нужно выносить. Под нашу проектируемую дорогу попало практически все: водопровод, газ, канализация, связь, электричество. С техническим водопроводом завода Кирова до сих пор работаем. Попадались даже такие коммуникации, владельцев которых долго не могли найти.

Сейчас вынесены практически все коммуникации. Отсыпка земляного полотна выполнена примерно на 65%. Общий объем работ с землей впечатляет — более миллиона кубометров. Около 600 тысяч кубометров уже уложено, закончить же намерены в апреле.

Потом — устройство дорожного покрытия, путепроводов. Общая стоимость реконструкции — 63 255,9 тыс. рублей.




Заказчик строительных работ — «Могилевавтодор», он же занимается полным инженерным сопровождением.

Генеральный подрядчик — могилевский дорожно-строительный трест № 3.

Для специализированных работ привлекают и другие организации, например, если нужно перенести газопровод. Помогают и соседи-дорожники — рогачевское дорожно-строительное управление № 1. Цементо-бетон будет укладывать минская компания — в Могилевской области еще нет специального оборудования.

Рабочие трудятся на трассе по 12 часов в день, в том числе и в выходные, вахтовым методом. Каждый день на объект выходит около 300 человек. Теплая зима дорожникам помогает.

Движение по трассе не перекрыто.

Павел Скребунов уверен, что есть необходимость и в дальнейшей реконструкции трассы — за пределами нынешних 5,5 км. И это вполне логично: дорога связывает семь районов Могилевской области с областным центром. Пока вопрос на уровне обсуждения, все будет зависеть от финансирования.


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Теги: Витебск, Гомель
 
 
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Дорога связывает семь районов Могилевской области с областным центром
 
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