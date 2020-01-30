ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

В УКП «Жилкомхоз» прошли занятия с членами добровольной пожарной дружины

30.01.2020 — Разное | Маяк Преднепровья  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Маяк Преднепровья

Заместитель начальника Быховского районного отдела по чрезвычайным ситуациям Александр Лысухо принял участие в проведении занятий с членами добровольной пожарной дружины Быховского унитарного коммунального предприятия «Жилкомхоз».

В УКП «Жилкомхоз» прошли занятия с членами добровольной пожарной дружины

Спасатель довел до присутствующих основные правила пожарной безопасности в осенне-зимний пожароопасный период, привел примеры пожаров произошедших в общественном секторе. Не менее важным в выступлении стал алгоритм действия членов дружины в случае возникновения пожара. А закрепить полученные теоретические знания работники предприятия смогли, ликвидируя смоделированную спасателями чрезвычайную ситуацию, используя все имеющиеся первичные средства пожаротушения.

В УКП «Жилкомхоз» прошли занятия с членами добровольной пожарной дружины

Старший инспектор сектора пропаганды и взаимодействия с общественностью Быховского РОЧС

Сергей Исаенко

 
 
Ссылка на источник 42
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Заместитель начальника Быховского районного отдела по чрезвычайным ситуациям Александр Лысухо принял участие в проведении занятий с членами добровольной...
 
Новости дня
Новости разные
 
Стартовал республиканский конкурс буктрейлеров
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

Свежие газеты

29.01.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Днепровская правда (Дуюровно)
Голас Сененшчыны
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
30.01.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Днепровская правда (Дуюровно)
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Единство
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Асiповiцкi край

Архив (Разное)

﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика