В УКП «Жилкомхоз» прошли занятия с членами добровольной пожарной дружины

Источник материала: Маяк Преднепровья

Заместитель начальника Быховского районного отдела по чрезвычайным ситуациям Александр Лысухо принял участие в проведении занятий с членами добровольной пожарной дружины Быховского унитарного коммунального предприятия «Жилкомхоз».





Спасатель довел до присутствующих основные правила пожарной безопасности в осенне-зимний пожароопасный период, привел примеры пожаров произошедших в общественном секторе. Не менее важным в выступлении стал алгоритм действия членов дружины в случае возникновения пожара. А закрепить полученные теоретические знания работники предприятия смогли, ликвидируя смоделированную спасателями чрезвычайную ситуацию, используя все имеющиеся первичные средства пожаротушения.





Старший инспектор сектора пропаганды и взаимодействия с общественностью Быховского РОЧС

Сергей Исаенко