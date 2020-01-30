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Европарламент одобрил соглашение по Brexit и трогательно попрощался с Британией

30.01.2020 11:37 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Выход Великобритании из Евросоюза намечен на 31 января

Европарламент одобрил соглашение с Великобританией об условиях выхода из Евросоюза, сообщает Reuters. За проголосовал 631 парламентарий, против — 49, 13 человек воздержались. 

Сразу после голосования депутаты встали и, взявшись за руки, исполнили традиционную шотландскую песню Auld Lang Syne. Ее часто поют на собраниях и при встречах, когда приходит время расставаться. 

Некоторые члены парламента не могли сдержать своих эмоций.


Британский парламент одобрил законопроект о Brexit 22 января. Закон вступил в силу после подписания королевой Елизаветой II.

В 2016 году в Великобритании прошел референдум о выходе страны из Европейского союза (Brexit). За отделение Соединенного Королевства от ЕС высказались 51,9% голосовавших. За сохранение членства страны в Евросоюзе проголосовали 48,1% британцев.


Великобритания присоединилась к Евросоюзу одной из первых в 1973 году и стала первой страной, которая покинула ЕС.
 
 
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Выход Великобритании из Евросоюза намечен на 31 января
 
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