Европарламент одобрил соглашение по Brexit и трогательно попрощался с Британией

Европарламент одобрил соглашение с Великобританией об условиях выхода из Евросоюза, сообщает Reuters. За проголосовал 631 парламентарий, против — 49, 13 человек воздержались.





Сразу после голосования депутаты встали и, взявшись за руки, исполнили традиционную шотландскую песню Auld Lang Syne. Ее часто поют на собраниях и при встречах, когда приходит время расставаться.





Некоторые члены парламента не могли сдержать своих эмоций.









Британский парламент одобрил законопроект о Brexit 22 января. Закон вступил в силу после подписания королевой Елизаветой II.





В 2016 году в Великобритании прошел референдум о выходе страны из Европейского союза (Brexit). За отделение Соединенного Королевства от ЕС высказались 51,9% голосовавших. За сохранение членства страны в Евросоюзе проголосовали 48,1% британцев.









Великобритания присоединилась к Евросоюзу одной из первых в 1973 году и стала первой страной, которая покинула ЕС.







