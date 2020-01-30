А Дарвин против! 8 странных теорий о зарождении жизни на Земле

Источник материала: Аргументы и факты

В январе 1860 года на книжных прилавках впервые появился труд Дарвина «Происхождение видов», объясняющий в том числе происхождение человека. Какие ещё существуют теории возникновения жизни и человека на Земле — узнал "АиФ".

Пожалуй, все знакомы с теорией Дарвина. Её преподают в школах как научный факт происхождения человека на Земле. По мнению Чарльза Дарвина, Homo Sapiens появился в результате эволюции и естественного отбора, превратившись из обычной обезьяны в человека разумного. Однако до сих пор эта теория подвергается критике. Противники дарвинизма считают, что автор теории недостаточно убедителен в своих научных трудах.

Однако есть значительно более странные теории.

Самозарождение

Теории спонтанного зарождения жизни на Земле придерживался Аристотель. К подобному мнению также склонялись и мыслители в Древнем Китае, Египте и Вавилоне. Все они были уверены, что определённые «частицы» вещества несут в себе некое «активное начало», и именно оно в необходимых условиях может сотворить живой организм. В качестве примера приводилось куриное яйцо, солнечный свет и гниющее мясо.





Одним из приверженцев теории самозарождения был Аристотель. Фото: www.globallookpress.com

«Жизненная сила»

Учёный В. Гельмонт в XVII веке утверждал, что за три недели самостоятельно сотворил мышей. Этого ему удалось добиться с помощью грязной рубашки, тёмного шкафа и пшеницы. Он был уверен, что решающее значение в производстве мыши имеет… человеческий пот. Именно он, по мнению Гельмонта, и был той «жизненной силой», заставляющей зарождаться живое от неживого. В частности, учёный был уверен, что подобным образом лягушки произошли от болота, мухи — от мяса, а черви — от почвы. От чего же, в конце концов, произошёл человек, Гельмонт сказать затруднился.

Всё так и было?

Другая группа учёных активно отстаивала идеи о том, что Земля и всё живое на ней вовсе никогда не возникали, а так всегда и существовали сами по себе. Правда, против этой гипотезы выступают современные астрофизики, которые доказали, что время существования любых звёзд, в том числе и планетарных систем, конечно.

Космическая теория

Ещё в 1865 году немецкий учёный Герман Эбергард Рихтер предположил, что жизнь на Землю была занесена из космоса, а живые клетки попали к нам на планету с метеоритами и космической пылью. Косвенно эта теория подтверждается высокой резистентностью некоторых организмов к радиации и экстремально низким температурам. Но тем не менее и у этой гипотезы недостаточно фактов, доказывающих внеземное происхождение микроорганизмов.

Мы — вирус

Другой вариант космического происхождения жизни на Земле предложили в 1973 году Фрэнсис Крик и Лэсли Оргел. Они были уверены, что живые клетки на Земле появились в результате преднамеренного заражения ими планеты. Якобы они были доставлены с помощью беспилотных космических аппаратов развитой инопланетной цивилизацией, которую на этот шаг вынудила пойти грядущая глобальная катастрофа. Таким образом, как следствие, современные люди на Земле — это потомки тех самых пришельцев.

Всё ненастоящее

Но есть приверженцы и куда более шокирующих версий. Так, некоторые учёные на полном серьёзе полагают, что наш мир не настоящий, а матрица. Люди в нём — бестелесные сущности, которые отрабатывают в матрице определённые навыки.

Теория водного происхождения

Биолог Алистер Харди, взяв за основу теорию Дарвина, предположил, что люди произошли от водных существ. В качестве подтверждения своих домыслов он приводит данные об обезьяне-амфибии (гидропитеке), которая вела водный образ жизни.

Теория рукокрылых

Согласно ещё одной теории, люди на Земле — потомки неких рукокрылых существ, когда-то обитавших на планете. Интересно, что изображения подобных созданий есть у шумеров. Именно такие люди-птицы присутствуют на печатях древней исчезнувшей цивилизации.

Люди-андрогины

Эта теория больше не научная, а мифологическая. Согласно древнегреческой легенде, боги сами сотворили первую расу людей, которые имели одинаковые признаки как женского, так и мужского пола. Именно их описывает в своём диалоге «Пир» Платон. В его произведении эти люди обладали шаровидным телом, имели по четыре руки и ноги и два одинаковых лица на голове. Чтобы наказать андрогинов за посягательство на власть, Зевс разрубил их надвое. Возможно, именно поэтому мы, современные люди, теперь всю жизнь мучаемся, ища по свету свою «вторую половинку».