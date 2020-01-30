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В связи с ухудшением погодных условий в Буда-Кошелевском районе произошло ДТП

30.01.2020 — Разное | Газета Авангард  
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Источник материала: Газета Авангард

29 января в Буда-Кошелевском районе примерно в 17:05 23-летний водитель, управляя автомобилем «Фольксваген Пассат», двигался по автодороге «Коминтерн‑Присно через Борченки». На 1 км не учел метеорологические условия и состояние проезжей части, из-за чего не справился с управлением автомобиля, выехал на полосу встречного движения, где совершил столкновение с автомобилем «Фольксваген Туран», под управлением 33-летнего водителя.

В связи с ухудшением погодных условий в Буда-Кошелевском районе произошло ДТП
В связи с ухудшением погодных условий в Буда-Кошелевском районе произошло ДТП
В связи с ухудшением погодных условий в Буда-Кошелевском районе произошло ДТП
В связи с ухудшением погодных условий в Буда-Кошелевском районе произошло ДТП
В связи с ухудшением погодных условий в Буда-Кошелевском районе произошло ДТП

В результате столкновения водитель автомобиля «Фольксваген Пассат» получил телесные повреждения и был госпитализирован в УЗ «Буда-Кошелевская ЦРБ».

По информации ГАИ УВД

 
 
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29 января в Буда-Кошелевском районе примерно в 17:05 23-летний водитель, управляя автомобилем «Фольксваген Пассат», двигался по автодороге...
 
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