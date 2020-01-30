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Новую редакцию закона о здравоохранении рассмотрят депутаты на весенней сессии
30.01.2020 — Разное | Вороновская газета
Источник материала: Вороновская газета
Среди законодательных новаций предстоящей весенней сессии — рассмотрение в первом чтении изменений в закон о здравоохранении. Об этом сообщил журналистам вице-спикер Палаты представителей Валерий Мицкевич, передает корреспондент
Нормативно-правовой акт комплексно регламентирует вопросы цифровизации в здравоохранении, возможность выдачи электронных рецептов, предусматривает аккредитацию медучреждений.
На заседании совета нижней палаты парламента сегодня был утвержден график подготовки вопросов для обсуждения на второй сессии, которая откроется 2 апреля. По словам Валерия Мицкевича, в график включены 32 нормативно-правовых акта. Из них 12 законопроектов депутаты рассмотрят в первом чтении, 14 — во втором. Также ожидается ратификация 6 международных соглашений.
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Среди законодательных новаций предстоящей весенней сессии — рассмотрение в первом чтении изменений в закон о здравоохранении. Об этом сообщил журналистам...
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