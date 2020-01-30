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Основы безопасности в глобальной сети Интернет

30.01.2020 — Разное | Нясвижскiя навiны  
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Источник материала: Нясвижскiя навiны

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В мире неуклонного развития высоких технологий большинство из нас не может себя представить без гаджетов и глобальной сети Интернет. Практически все являются пользователями глобальной сети Интернет. В настоящее время Интернет можно рассматривать с двух сторон. Первая сторона Интернета – это безграничное пространство для поиска различной информации, мгновенный доступ к интересующей информации. Современные сервисы позволяют найти ответы на любые интересующие вопросы, также благодаря сети Интернет значительно упростилась коммуникативная функция, расстояние и другая страна перестали быть проблемами для поддержания связи с родными и знакомыми. Однако есть и негативная сторона Интернета, она заключается в том, что Интернет стал своеобразным подспорьем для совершения злоумышленниками противоправных действий.

Основы безопасности в глобальной сети Интернет

В настоящее время злоумышленники пытаются завладеть персональными данными человека, реквизитами банковских карт, компрометирующими материалами на человека, для этого они могут использовать различные предлоги и способы, такие как:

  • представиться работником банка, и потребовать сообщить данные банковской карты;
  • прислать сообщение с просьбами о переводе денежных средств, представившись близким родственником или другом;
  • осуществить «взлом» страницы в социальной сети, для последующей рассылки сообщений;
  • отправляют сообщения с просьбами проголосовать в каком-либо конкурсе, при этом прикрепляют ссылку, перейдя по которой происходит копирование паролей и иных данных;
  • создать страницу, идентичную странице иного пользователя;
  • войдя в доверие при переписке, попросить переслать компрометирующие данные, и иные способы.

Чтобы оградить себя от противоправных деяний, совершенных вышеуказанными способами, необходимо соблюдать следующие правила безопасности:

  1. Не указывать свои персональные данные на различных сайтах и в ходе переписок;
  2. Не под какими предлогами не передавать реквизиты банковских карточек, пароли от них. Банк никогда не потребует какие-либо реквизиты карты.
  3. При получении сообщения с просьбой перевести денежные средства, необходимо позвонить данному человеку или встретиться с ним лично для решения данного вопроса;
  4. При получении сообщений вышеуказанного типа сообщить реальному пользователю страницы, о отправленном сообщении;
  5. Нельзя делиться своим паролем; для создания пароля нужно использовать строчные и прописные буквы в вперемешку с цифрами, либо позволить компьютеру самому сгенерировать пароль; предпочтительно использовать длинные пароли, так как они более безопасны; не рекомендуется использовать пароль, который является адресом, псевдонимом, именем родственника, телефонным номером или чем-либо очевидным;
  6. Использовать последние обновленные версии антивирусных программ.
  7. Не посещать сайты с большим объемом рекламных объявлений с сомнительным содержанием, а также сайты с множеством «всплывающих окон»;

Соблюдая вышеуказанные правила компьютерной безопасности Вы сможете оградить себя от преступных посягательств, убережете конфиденциальность персональных данных и свое имущество.

 

Крупко Александр Александрович, начальник отделения уголовного розыска Несвижского РОВД  


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В мире неуклонного развития высоких технологий большинство из нас не может себя представить без гаджетов и глобальной сети Интернет. Практически
 
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