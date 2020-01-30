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Банки, деньги, кредиторы: как инвестор 3 года пытается достать $2,4 млн из громкого долгостроя
Источник материала: Myfin
В конце прошлого года Myfin.by писал о
История, которая разыгрывается между двумя белорусскими городами, претендует на право показательной. Здесь сплелись воедино пробелы законов о банкротстве и инвестициях, не узаконенность предоставления сведений по ипотеке в будущем, банковская тайна, проблемы с регистрацией объекта. А еще интересы реального сектора экономики, в том числе госпредприятий, которые проигрывают в судах интересам крупных банков.
Предыстория: долгострой, инвестор, сюжет из 90-х
Чтобы глубоко не вдаваться в детали истории, перечислим основные этапы ее развития
Верховный суд, признание БТИ и игра на понижение
По факту часть документов по ТЦ остается у «ПАНИ», а часть – у «ГурманПлюс», которым руководит антикризисный управляющий.
Фактически складывается 2 активные стороны:
• Антикризисный управляющий, рекомендованный Белгазпромбанком.
• Фирма «ПАНИ» и еще более 180 кредиторов, требующих вернуть потраченные деньги.
В процессе ряда судебных разбирательств «ПАНИ» теряет право на половину торгового объекта по договору. Но Верховный суд оставляет за ней право на регистрацию объекта недвижимости.
Следующий решительный шаг делает антикризисный управляющий – он проводит регистрацию объекта недвижимости в БТИ. С этого момента торговый центр можно выставлять на торги, а «ПАНИ» становится просто одним из более чем 180 кредиторов 5-ой очереди (позади банков).
«ПАНИ», имея действующий договор, за которым Верховный суд оставил право регистрации объекта, возражает против регистрации, которую провел антикризисный управляющий, чтобы ускорить продажу ТЦ. Молодечненский инвестор подает в суд на «ГурманПлюс», в лице управляющего, и на регистрирующий орган, т.е. БТИ.
На первом судебном заседании вскрывается интереснейший факт – БТИ добровольно признает, что процедура регистрации проведена с нарушениями и должна быть отменена. Но сделать это по закону можно только в судебном порядке.
Если бы суд удовлетворил иск «ПАНИ» и признал факт незаконной регистрации, то всю историю аукционов можно было бы перечеркнуть. Ведь с новой регистрацией появляется новый объект, по которому торги было бы необходимо начинать с суммы первоначальной оценки. Впрочем, даже сейчас с учетом всех возможных апелляций и будущих судебных заседаний, судьба законности регистрации объекта под вопросом.
Почему это решение выгодно антикризисному управляющему? По закону, после каждых неуспешных торгов собрание кредиторов имеет право снижать стоимость объекта, что теоретически увеличивает шансы на продажу.
Отказ в иске и регистрация, которую можно оспорить
Второе судебное заседание проходит в режиме «пинг-понга».
К требованиям антикризисного управляющего присоединяется представитель Белгазпромбанка, который настаивает на отказе в иске «ПАНИ» и снятии всех препятствий к продаже объекта, т.к. это важно для остальных 186 кредиторов. Экономический суд Гомеля удовлетворяет отказ в иске «ПАНИ».
На данный момент известно, что нашелся покупатель, ООО «Место встреч», который заключил договор на покупку ТЦ за 9,1 млн белорусских рублей. Но после того, как в СМИ стала известна позиция БТИ, которое признало незаконность регистрации объекта, по заявлению антикризисного управляющего покупатель отказался от сделки (по официальным данным договор купли-продажи ТЦ с ООО «Место встреч» не расторгнут). Тем временем, комитет кредиторов продолжает снижать цену на ТЦ в судебном порядке. Сейчас он торгуется за 8,1 млн белорусских рублей ($3,8 млн) при совокупных претензиях кредиторов к «ГурманПлюс» около $12 млн.
Скорее всего, объект даже с такой историей найдет своего покупателя, но денег от его продажи хватит только на удовлетворение долговых требований кредиторов первой очереди и банков. Будет не удивительно, если 180 кредиторов попытаются оспорить свои права в судах. А это значит, что новый ТЦ в Гомеле видимо заработает не скоро.
Текст: Игорь Смирнов
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