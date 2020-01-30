Возможности расширения поставок в Румынию продукции белорусской лесной и деревообрабатывающей промышленности обсуждались на встрече Чрезвычайного и Полномочного Посла Беларуси в Румынии Андрея Гринкевича с министром окружающей среды, водных и лесных ресурсов Румынии Костелом Алексе. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе Министерства иностранных дел.

«Предметно рассмотрена тематика развития белорусско-румынского сотрудничества в области охраны и использования природных ресурсов, включая обмен опытом в сфере противопожарной защиты и восстановления лесов, звероводства, семеноводства, а также вопросы организации на базе Республиканского центра экологической экспертизы Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды Беларуси курсов повышения квалификации для румынских специалистов», — отметили в МИД.

Отдельное внимание собеседники уделили возможностям расширения поставок в Румынию продукции белорусской лесной и деревообрабатывающей промышленности, включая выход на румынский рынок техники для лесного хозяйства ОАО «Амкодор». Отмечена целесообразность проведения мероприятий по реализации совместных проектов в сфере охотничьего хозяйства.

БЕЛТА