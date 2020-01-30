6 февраля 2020 года, с 17.00 до 18.00, в здании Заболотского сельисполкома (222223, Заболотский сельсовет, аг.Заболотье, ул. Купрейчика, д.1а) состоится выездной прием граждан, их представителей, представителей юридических лиц председателем Смолевичского районного Совета депутатов Мариной Михайловной КЛЮЕВОЙ.

5 февраля 2020 года, с 16.00 до 17.00, в административном здании филиала КУП “Минскоблдорстрой – ДРСУ №123” (г.Смолевичи, ул. Торговая, д.24) состоится выездной прием граждан, их представителей, представителей юридических лиц заместителем председателя Смолевичского районного исполнительного комитета Николаем Григорьевичем ПАРАМОНОВЫМ.