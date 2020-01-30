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Учащиеся школ и колледжа посетили музей Буда-Кошелевского РОВД

30.01.2020 — Разное | Газета Авангард  
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Источник материала: Газета Авангард

Дети из средней школы № 1, гимназии райцентра, а также учащиеся аграрно-технического колледжа побывали в РОВД и осмотрели экспонаты музея.

Учащиеся школ и колледжа посетили музей Буда-Кошелевского РОВД

Учащиеся школ и колледжа посетили музей Буда-Кошелевского РОВД
Учащиеся школ и колледжа посетили музей Буда-Кошелевского РОВД

В ходе посещения ребята ознакомились не только с экспонатами, но и с образцами специальных средств находящимися на вооружение сотрудников милиции.

После завершения экскурсии с учащимися была проведена профилактическая беседа о необходимости соблюдения Правил дорожного движения, мер безопасности при нахождении на объектах железнодорожного транспорта, на водоемах и в лесопарковых зонах. Также была разъяснена ответственность за совершение правонарушений и преступлений, в том числе за незаконный оборот наркотических и психотропных веществ.

Желающим поступить на службу в органы внутренних дел, разъяснены особенности поступления в учреждения образовании Министерства внутренних дел Республики Беларусь.

По информации ИДН Буда-Кошелевского РОВД

 
 
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Дети из средней школы № 1, гимназии райцентра, а также учащиеся аграрно-технического колледжа побывали в РОВД и осмотрели экспонаты музея. В ходе...
 
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