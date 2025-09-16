﻿ Бизнес-инсайты, творческие решения и нетворкинг. Как прошла ежегодная встреча AMDG Club. 21.by
Бизнес-инсайты, творческие решения и нетворкинг. Как прошла ежегодная встреча AMDG Club

16.09.2025 15:20 — Разное | ProBusiness  
Источник материала: ProBusiness


10 сентября состоялась ежегодная закрытая встреча AMDG Club для крупнейших рекламодателей Беларуси. В этом году вечер прошел в формате Art & Wine. Генеральным партнером мероприятия выступила компания МТС.


— AMDG Club — это уникальное комьюнити ТОП-маркетологов крупнейших компаний Беларуси, которое создает пространство для обмена опытом, идеями и партнерскими возможностями.

Ценность AMDG Club — его участники, для кого маркетинг стал стилем жизни и мышления, а также мотивирующая атмосфера каждой встречи. Событие объединило представителей банков, Pharma, Retail, FMCG и других сфер белорусского бизнеса для живого общения в непринужденной обстановке.

В рамках AMDG Club Art&Wine под руководством профессионального сомелье гости узнали о правилах и особенностях дегустации, а затем вместе с художниками создали уникальные абстрактные композиции на холстах. Участники погрузились в атмосферу творчества и нетворкинга, научились чувствовать и интерпретировать ощущения в визуальной форме. Такой формат позволил посмотреть на привычные вещи под новым углом и зарядиться свежими идеями.








Мероприятие 10 сентября стало 5-й тематической встречей клуба. В 2024 году гостей объединил интерес к сенсорному маркетингу, в 2023-м — к возможностям аромамаркетинга, а ранее участники пробовали себя в гольфе и парусном спорте.

Digital-агентство AMDG благодарит каждого гостя за участие в мероприятии. Уверены, встреча подарила всем участникам новый опыт, вдохновение и полезные знакомства. До встречи в новом сезоне AMDG Club!

 
