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Как сработают армия и военная техника в сложных условиях? В Беларуси проверят боеготовность Вооружённых Сил
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Внезапная проверка боеготовности началась в белорусской армии. Войска выполнят ряд учебно-боевых задач, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Виктор Хренин, министр обороны Беларуси:
Действовать придется в различных условиях: в лесах и болотах, населенных пунктах – не только днем, но и ночью. Особое внимание – к технике и вооружению, а также работе обеспечивающих систем.
Главная цель – определить способность армии к выполнению самых сложных военных задач. Большая ответственность на командирах: им предстоит выдержать экзамен по управлению подчиненными воинскими частями и подразделениями.
Александр Вольфович, начальник Генерального штаба Вооруженных Сил, первый заместитель министра обороны:
Результаты проверки будут проанализированы и использованы в дальнейшей подготовке Вооруженных Сил Беларуси.
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Как сработают армия и военная техника в сложных условиях? В Беларуси проверят боеготовность Вооружённых Сил
Новости Беларуси. Внезапная проверка боеготовности началась в белорусской армии. Войска выполнят ряд учебно-боевых задач, сообщили в программе Новости «24 часа» на...
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