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Как сработают армия и военная техника в сложных условиях? В Беларуси проверят боеготовность Вооружённых Сил

30.01.2020 13:20 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Внезапная проверка боеготовности началась в белорусской армии. Войска выполнят ряд учебно-боевых задач, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Как сработают армия и военная техника в сложных условиях? В Беларуси проверят боеготовность Вооружённых Сил

Виктор Хренин, министр обороны Беларуси:   
Сегодня мы начинаем комплексную проверку боевой готовности Вооруженных Сил. Руководитель проверки – начальник Генерального штаба.

Как сработают армия и военная техника в сложных условиях? В Беларуси проверят боеготовность Вооружённых Сил

Как сработают армия и военная техника в сложных условиях? В Беларуси проверят боеготовность Вооружённых Сил

Действовать придется в различных условиях: в лесах и болотах, населенных пунктах – не только днем, но и ночью. Особое внимание – к технике и вооружению, а также работе обеспечивающих систем.

Главная цель – определить способность армии к выполнению самых сложных военных задач. Большая ответственность на командирах: им предстоит выдержать экзамен по управлению подчиненными воинскими частями и подразделениями.

Как сработают армия и военная техника в сложных условиях? В Беларуси проверят боеготовность Вооружённых Сил

Как сработают армия и военная техника в сложных условиях? В Беларуси проверят боеготовность Вооружённых Сил

Александр Вольфович, начальник Генерального штаба Вооруженных Сил, первый заместитель министра обороны:
Вторая немаловажная задача, на которую обращал внимание глава государства при назначении на должность министра обороны, меня – это проверка состояния вооружения, военной техники, в том числе стоящей на хранении, а также подтверждение ее возможностей при выполнении учебно-боевых задач по поражению объектов на максимальных дальностях. В том числе в темное время суток.

Результаты проверки будут проанализированы и использованы в дальнейшей подготовке Вооруженных Сил Беларуси.

Как сработают армия и военная техника в сложных условиях? В Беларуси проверят боеготовность Вооружённых Сил

Как сработают армия и военная техника в сложных условиях? В Беларуси проверят боеготовность Вооружённых Сил

Люди в материале: Александр Вольфович
 
 
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Новости Беларуси. Внезапная проверка боеготовности началась в белорусской армии. Войска выполнят ряд учебно-боевых задач, сообщили в программе Новости «24 часа» на...
 
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