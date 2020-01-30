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Самолет с белорусской гуманитарной помощью прибыл в Китай 13:19 30 января 2020

30.01.2020 — Разное | Вороновская газета  
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Источник материала: Вороновская газета

Самолет с белорусской гуманитарной помощью прибыл в Китай 13:19 30 января 2020

Самолет с белорусской гуманитарной помощью приземлился в аэропорту Пекина, сообщили корреспонденту БЕЛТА в Министерстве обороны Беларуси.

«Сегодня около 11.40 (по минскому времени) самолет с грузом белорусской гуманитарной помощи приземлился в аэропорту Пекина», — проинформировали в Минобороны.

Груз сопровождают белорусские спасатели и первый заместитель министра по чрезвычайным ситуациям Александр Худолеев.

Как сообщалось, Беларусь 29 января направила гуманитарную помощь в Китай для поддержки в борьбе со вспышкой коронавируса. Груженый военный борт ИЛ-76МД вылетел с аэродрома Мачулищи под Минском. До Пекина борт летел около 20 часов с двумя дозаправками: в Новосибирске и Владивостоке. В Беларусь самолет вернется 2 февраля.

Направить в Китай самолет с необходимой гуманитарной помощью 28 января распорядился Президент Беларуси Александр Лукашенко. Всего в Китай прибыло 20 т белорусских медизделий. Груз формировался в соответствии с запросом китайской стороны. Это 4,5 т антибиотиков, которые наиболее востребованы при лечении осложнений вирусной инфекции, более 10 т дезинфицирующих средств различного применения, защитные средства для медперсонала (перчатки, маски, одноразовая одежда), средства обеззараживания воздуха. По мнению министра здравоохранения Владимира Караника, это не последний борт.

Все изделия, которые направлены в Китай, произведены в Беларуси. Они загружались на борт военного самолета, прибыв напрямую с заводов. Сейчас белорусская сторона определяет дальнейшие меры поддержки.

Общее число зараженных новым коронавирусом в КНР достигает почти 8 тыс., умерли 170 человек. Финансовые ведомства Китая на всех уровнях выделили в общей сложности 27,3 млрд юаней (около $3,96 млрд) на борьбу с пневмонией, вызванной новым коронавирусом.

Китай 31 декабря 2019 года уведомил Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ) о пневмонии неизвестного типа в Ухане — крупном торгово-промышленном центре с населением более 11 млн человек. 7 января удалось установить возбудителя болезни — коронавирус 2019-nCoV. Заболевание выявлено еще в 16 странах. ВОЗ признала вспышку в КНР национальной чрезвычайной ситуацией, которую пока не стала объявлять международной.

https://www.belta.by

 
 
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Самолет с белорусской гуманитарной помощью приземлился в аэропорту Пекина, сообщили корреспонденту БЕЛТА в Министерстве обороны Беларуси. «Сегодня около 11.40 (по...
 
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