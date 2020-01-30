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Лукашенко назначил нового мэра Витебска. Что о нём известно

30.01.2020 — Разное | Газета Авангард  
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Источник материала: Газета Авангард

Президент Беларуси Александр Лукашенко согласовал Вадима Зарянкина на должность председателя Витебского горисполкома.

Ранее Зарянкин занимал должность председателя Комитета государственного контроля Витебской области. На этом посту он находился с 2011 года.

Лукашенко назначил нового мэра Витебска. Что о нём известно

Вадим Зарянкин – уроженец Дубровенского района Витебской области. Он родился в деревне Бель в 1963 году.

Имеет высшее образование – в 1985 году окончил Белорусскую сельскохозяйственную академию.

Трудовую деятельность начал с должности старшего экономиста управления сельского хозяйства и продовольствия Лиозненского райисполкома.

В дальнейшем занимал разные должности в Витебском областном комитете ЛКСМБ, Лиозненском районом комитете ЛКСМБ.

Работал в совхозе «Витебский» на должности экономиста, позднее занимал несколько должностей в Витебском райисполкоме.

До 2011 года Зарянский трудился в Комитете государственного контроля Витебской области в должности начальника управления контроля органов исполнительной власти и координации деятельности контролирующих органов, главного специалиста и замначальника управления.

В марте 2011 года был назначен первым заместителем председателя Комитета государственного контроля Витебской области.

Соответстсвующая информация размещена на сайте КГК.

Во время назначения Вадима Зарянкина на должность председателя Витебского горисполкома Лукашенко отметил, что Витебск – это «красивый, но не простой, чисто славянский город».

Мне чем нравится Витебск – он холмистый город. Это гораздо удобнее для коммунальщиков, нежели в Минске… И вообще я люблю города, которые расположены на таких холмах. Поэтому это красивый и удобный город, и могу только пожелать вам успехов и не останавливаться. И принципиальности! – цитирует БелТА слова президента.

Также Лукашенко назначил нового главу администрации Московского района Бреста.

Им стал Андрей Филанович, нынешний заместитель председателя Брестского горисполкома.

Новых руководителей глава государства предупредил, что 2020 год будет сложным и серьёзным и попросил «напрягаться до неимоверности».

Фото: © Белновости

Белновости

 
Теги: Брест, Витебск
 
 
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Президент Беларуси Александр Лукашенко согласовал Вадима Зарянкина на должность председателя Витебского горисполкома. Ранее Зарянкин занимал...
 
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